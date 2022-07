Xi et Biden s’exprimeront dans la mesure du possible La visite de Pelosi à Taiwan se profile

BEIJING (AP) – Le président américain Joe Biden prévoit de s’entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping pour la première fois en quatre mois, avec un large éventail de questions bilatérales et internationales sur la table.

Mais une visite potentielle à Taïwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi se profile au-dessus de la conversation prévue jeudi, la Chine avertissant d’une réponse sévère si elle se rend dans la démocratie insulaire autonome que Pékin revendique comme son propre territoire.

Mercredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a refusé de commenter l’appel téléphonique présidentiel. Cependant, le porte-parole Zhao Lijian a réitéré les avertissements de la Chine concernant une visite de Pelosi.

“Si les États-Unis insistent pour suivre leur propre voie et contester les résultats de la Chine, ils recevront sûrement des réponses énergiques”, a déclaré Zhao aux journalistes lors d’un point de presse quotidien. “Toutes les conséquences qui en découlent seront supportées par les États-Unis”

Le bureau de Pelosi n’a pas encore dit quand, ni même si, elle procédera à la visite, mais le moment est particulièrement sensible au milieu des tensions accrues entre Pékin et Washington sur le commerce, les droits de l’homme et Taïwan.

Alors que les États-Unis ont envoyé ces dernières années un secrétaire du Cabinet et d’anciens hauts fonctionnaires à Taïwan, le statut de Pelosi en tant que première démocrate du Congrès et deuxième dans l’ordre de succession à la présidence la place dans une catégorie distincte. L’oratrice a fait de la résistance à la Chine une caractéristique clé de ses plus de trois décennies au Congrès.

Bien que Biden n’ait aucune autorité pour empêcher la visite de Pelosi, le gouvernement communiste autoritaire chinois choisit d’ignorer la séparation des pouvoirs aux États-Unis, affirmant que le Congrès est redevable à l’administration. Selon la perception de Pékin, le fait que les deux appartiennent au Parti démocrate renforce l’idée que Pelosi travaille d’une manière ou d’une autre avec l’assentiment de Biden.

Malgré cela, Biden a déclaré la semaine dernière aux journalistes que les responsables militaires américains pensaient que ce n’était “pas une bonne idée” que l’orateur se rende sur l’île pour le moment. Le Financial Times a rapporté la semaine dernière que Pelosi prévoyait de se rendre à Taïwan en août, un voyage initialement prévu pour avril mais qui a été reporté après avoir été testé positif au COVID-19.

Pelosi serait l’élu américain le plus haut gradé à se rendre à Taïwan depuis que le républicain Newt Gingrich s’est rendu sur l’île en 1997 lorsqu’il était président de la Chambre. Gingrich et d’autres républicains éminents qui sont normalement très critiques à l’égard de Pelosi ont offert leurs encouragements, affirmant que la Chine n’a pas le droit de dicter où les Américains peuvent voyager.

La Chine n’a donné aucun détail sur les mesures spécifiques qu’elle prendrait en réponse, mais les experts disent qu’elle pourrait lancer des incursions supplémentaires dans les eaux et l’espace aérien près de Taïwan, ou même traverser la ligne médiane du détroit de Taïwan qui sépare les deux. Certains ont émis l’hypothèse que la Chine pourrait même tenter d’empêcher son avion d’atterrir, ce qui déclencherait une crise majeure et est généralement considéré comme peu probable.

Des responsables américains ont déclaré à l’Associated Press que si Pelosi se rendait à Taïwan, l’armée augmenterait les mouvements de forces et de ressources dans la région indo-pacifique.

Ils ont refusé de fournir des détails, mais ont déclaré que des avions de chasse, des navires, des moyens de surveillance et d’autres systèmes militaires seraient probablement utilisés pour fournir des anneaux de protection qui se chevauchent pour son vol vers Taïwan et à tout moment au sol là-bas.

Une éventuelle visite de Pelosi rend encore plus important que Xi et Biden aient une discussion significative, a déclaré Yu Wanli, professeur de relations internationales à l’Université des langues et de la culture de Pékin.

Bien que leurs deux administrations s’y opposent, la visite de Pelosi “a été détournée par la politique intérieure américaine, les républicains et d’autres forces exerçant des pressions pour ne pas montrer de faiblesse à la Chine”, a déclaré Yu.

“La question de savoir comment la Chine et les États-Unis gèrent et contrôlent la question de Taiwan est devenue une question urgente, et par conséquent la discussion entre les deux dirigeants est très opportune et nécessaire”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis n’ont que des relations informelles et des liens de défense avec Taipei par respect pour la Chine, mais restent la plus importante source de soutien militaire et politique de l’île. Légalement, les États-Unis sont tenus de veiller à ce que Taïwan puisse se défendre et considèrent les menaces à son encontre comme des sujets de « grave préoccupation ».

La Chine, qui ces dernières années a renforcé sa menace d’utiliser la force pour annexer Taiwan si nécessaire, s’oppose à toutes les ventes d’armes américaines et à tous les contacts avec le gouvernement de l’île.

Il organise régulièrement des exercices militaires et fait voler des avions de combat dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan, dans ce qu’il appelle des avertissements aux partisans de l’indépendance officielle de l’île et à leurs alliés étrangers.

Les parties se sont séparées au milieu de la guerre civile en 1949 et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a refusé la demande de Pékin de reconnaître l’île comme faisant partie de la Chine. Le sentiment public à Taiwan est fortement favorable au maintien du statu quo de l’indépendance de facto sans contrarier davantage Pékin.

Outre Taïwan, le programme nucléaire de la Corée du Nord, les liens étroits de Pékin avec la Russie, les efforts de Biden pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien et l’état d’avancement de l’examen par l’administration américaine des tarifs douaniers imposés à la Chine par l’administration Trump sont susceptibles de figurer dans les discussions entre les dirigeants.

Taïwan était un sujet central lors du dernier appel de Biden et Xi en mars, environ trois semaines après que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine. La Chine a refusé de critiquer la décision de la Russie, accuse les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué Moscou et a fustigé les sanctions punitives imposées au gouvernement et aux amis politiques de Vladimir Poutine.

The Associated Press