Xi dirigera le sommet pivot d’Asie centrale alors que les milliards de la Chine pourraient remodeler la région

Le président chinois Xi Jinping présidera le sommet C + C5 plus tard ce mois-ci alors qu’il cherche à renforcer des questions clés telles que son initiative « la ceinture et la route » dans ce que son ministère des Affaires étrangères a décrit comme un événement « d’une importance capitale ».

Pour la première fois en plus de 30 ans, les dirigeants des six pays – Chine, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizistan et Turkménistan – se rencontreront en personne pour discuter des relations naissantes et d’une « nouvelle ère de coopération », a déclaré à la presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Webin. Lundi.

LE CHEMIN DE FER DE LA CHINE VERS LA DOMINATION MONDIALE : 58 MILLIARDS DE DOLLARS DE LIAISON FERROVIAIRE AVEC LE PAKISTAN RÉDUISENT LA DÉPENDANCE À L’OUEST

« Ce sera le premier événement diplomatique majeur que la Chine accueille cette année et le premier sommet en personne entre les chefs d’Etat des six pays au cours des 31 années écoulées depuis que la Chine a établi des relations diplomatiques avec ces pays », a-t-il déclaré. « Il est d’une importance capitale dans l’histoire des relations entre la Chine et les pays d’Asie centrale. »

Le porte-parole n’est pas entré dans les détails de ce qui sera discuté lors du sommet des 18 et 19 mai, mais a déclaré qu’un « document politique important » sera signé qui « dessinera un nouveau plan pour les relations Chine-Asie centrale ».

LA CHINE FLÉCHIT LES MUSCLES EN AMÉRIQUE LATINE DANS LE DERNIER DÉFI DE SÉCURITÉ POUR NOUS

L’annonce intervient un mois après que Xi a annoncé pour la première fois que la Chine accueillerait le sommet, et la très convoitée initiative de la ceinture et de la route de la Chine devrait être un sujet de discussion majeur.

La Chine a considérablement augmenté ses investissements dans le bloc régional – qui sont tous dirigés par des régimes autoritaires – et l’année dernière, Xi a déclaré que Pékin prévoyait de presque doubler ses dépenses par an.

Selon le Silk Road Briefing du mois dernier, les investissements chinois en Asie centrale à la fin de 2020 approchaient les 40 milliards de dollars par an, dont plus de la moitié au Kazakhstan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais le président chinois a déclaré en janvier 2022 qu’il prévoyait de porter ces investissements à 70 milliards de dollars par an.

Les accords sur les infrastructures et le commerce devraient être discutés lors du prochain sommet pour garantir que cet engagement devienne une réalité.