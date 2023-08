Xi déplore la « mentalité de guerre froide »

Dans un monde incertain et imprévisible, les BRICS offrent une voie vers un « véritable multilatéralisme », a déclaré le président chinois.

Le président chinois Xi Jinping a condamné « Mentalité de guerre froide » toujours « hantant notre monde » alors qu’il a exposé sa vision géopolitique lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud mercredi.



« Nous nous réunissons à un moment où le monde est entré dans une nouvelle période de turbulences et de transformation. » » Xi a déclaré aux dirigeants du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de l’Afrique du Sud à Johannesburg. Il a ajouté que le monde « connaît des changements, des divisions et des regroupements majeurs, conduisant à des évolutions plus incertaines, instables et imprévisibles ».

« La mentalité de guerre froide hante toujours notre monde et la situation géopolitique devient tendue. » a-t-il poursuivi, avant de réaffirmer la position de la Chine sur le conflit ukrainien : que les combats ont commencé depuis « des raisons complexes » et cela «Personne ne devrait jeter de l’huile sur le feu et aggraver la situation.»

Le président chinois affirme depuis plusieurs années que l’hégémonie américaine est en déclin, et qu’un monde plus multipolaire – dans lequel Washington doit traiter « en hausse » des puissances comme la Chine sur un pied d’égalité – est en train d’émerger. Xi a publiquement célébré le rééquilibrage du pouvoir, déclarant en mars au président russe Vladimir Poutine que les deux hommes conduisaient « des changements comme nous n’en avons pas vu depuis 100 ans. » Derrière des portes closes, il aurait averti ses militaires que le changement géopolitique pourrait conduire à « le déclenchement d’une guerre et ses réactions en chaîne ».

Pour éviter cela, Xi a déclaré mercredi que « Les pays BRICS doivent défendre l’esprit d’inclusion, prôner la coexistence pacifique et l’harmonie entre les civilisations, et promouvoir le respect de tous les pays dans le choix indépendant de leur voie de modernisation. »

« Il existe de nombreuses civilisations et voies de développement dans le monde, et c’est ainsi que le monde devrait être » il a déclaré.

Le dirigeant chinois a appelé au renforcement des institutions mondiales et à l’adoption de règles mondiales fondées sur la Charte des Nations Unies. « plutôt que dicté par ceux qui ont les muscles les plus forts ou la voix la plus forte. » Pékin a condamné à plusieurs reprises les États-Unis pour se positionner en tant que leader du pays. « un ordre international fondé sur des règles » tout en violant les mêmes règles qu’il applique aux autres.

« Les pays des BRICS devraient pratiquer un véritable multilatéralisme, défendre le système international centré sur l’ONU, soutenir et renforcer le système commercial multilatéral centré sur l’OMC et rejeter la tentative de créer de petits cercles ou des blocs exclusifs. » » a déclaré Xi, appelant à des liens commerciaux, financiers et de développement accrus entre le groupe des cinq nations.

Xi n’était pas le seul dirigeant des BRICS à dénoncer l’hégémonie occidentale lors du sommet de Johannesburg. S’adressant à la conférence par liaison vidéo, Poutine a imputé le conflit en Ukraine aux tentatives occidentales de préserver son pouvoir et a déclaré que les BRICS représentent « la formation d’un ordre mondial multipolaire, véritablement juste et fondé sur le droit international ».