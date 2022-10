Xi décroche un troisième mandat historique en tant que dirigeant le plus puissant de Chine

Commentez cette histoire Commentaire

Un sombre Xi Jinping a traversé la scène rouge somptueuse du Grand Palais du Peuple à Pékin et a pris place au centre. Une ligne d’hommes suivait silencieusement derrière lui, tombant de chaque côté de lui. Et avec cette marche courte et raide, Xi a été sacré dimanche en tant que leader incontesté de la Chine pendant cinq, voire plusieurs années, car il concentre le pouvoir à un degré jamais vu depuis l’époque de Mao Zedong et positionne son pays avec défi contre l’Occident.

Lors d’un plénum du parti qui a suivi la clôture du congrès du Parti communiste de deux fois par décennie, Xi a présenté les hommes à ses côtés – les membres nouvellement choisis du comité permanent de sept membres, le sommet du pouvoir du parti. Xi est au sommet.

Le peuple chinois, dirigé par le parti, a mis “de la sueur et du labeur” pour “ouvrir une voie chinoise vers la modernisation”, a déclaré Xi dans un discours. “C’est une entreprise grande mais énorme. L’énormité de la tâche est ce qui la rend grande et infiniment glorieuse.

Une semaine plus tôt, il avait ouvert le 20e Congrès du Parti national avec un rapport triomphaliste remis à plus de 2 000 délégués qui soulignait la mission du parti de transformer la Chine en une superpuissance socialiste et un « nouveau choix » pour l’humanité.

La quête de Xi Jinping pour le contrôle total de la Chine ne fait que commencer

En ne démissionnant pas après une décennie en tant que secrétaire général et chef de la Commission militaire centrale, les deux postes les plus importants du parti, Xi a renversé les normes qui, espéraient que les dirigeants précédents, institutionnaliseraient les transitions pacifiques du pouvoir et empêcheraient un retour au pouvoir d’un seul homme. Xi, 69 ans, qui a aboli en 2018 la limitation des mandats présidentiels, signe qu’il ne suivrait pas le principe tacite, n’a pas désigné de candidat potentiel. successeur.

«Il n’y a pas de ligne de fond. Il n’y a pas de règles. Toutes les règles ont été enfreintes », a déclaré Cai Xia, un ancien professeur à l’École centrale du Parti qui a été expulsé du parti en 2020 pour avoir critiqué Xi. “Avant, il y avait encore de la résistance, mais cette fois, vous pouvez voir dans son rapport que l’avenir de la Chine est entièrement déterminé par sa volonté.”

Lorsque Xi est arrivé au pouvoir en 2012, il était considéré comme un pragmatique discret que certains espéraient être un réformateur dans la veine de Mikhaïl Gorbatchev ou du moins de son propre père, un leader révolutionnaire qui a aidé à mettre en œuvre la libéralisation économique sous Deng Xiaoping.

Mais il s’est résolument déplacé dans l’autre sens. Il traita Gorbatchev de lâche et ordonna aux cadres d’étudier la chute de l’Union soviétique. Le parti a élargi la surveillance de l’État et a supervisé une campagne de détention massive au Xinjiang qui, selon les Nations Unies, pourrait constituer des crimes contre l’humanité. Les autorités ont réprimé la société civile chinoise tandis que les législateurs ont imposé une sécurité nationale draconienne à Hong Kong pour arrêter les manifestations anti-Pékin.

Comme chef suprême qui exige une loyauté absolue, Xi a sapé un système de gouvernement collectif ainsi que le partage du pouvoir entre les factions au sein du parti – des conventions affinées par le parti depuis les années 1980 pour conjurer les cultes de la personnalité. Il a déclaré un partenariat «sans limites» avec le président russe Vladimir Poutine juste avant que le Kremlin n’envahisse l’Ukraine en février.

Sous la bannière du nationalisme promu par Xi, une armée de « guerriers loups » semble de plus en plus disposée à bafouer les normes diplomatiques pour paraître plus patriotique chez elle. Au sein du comité permanent dévoilé dimanche, ces sept membres sont ses plus proches alliés.

« Il aura son troisième mandat en tant que leader très fort. Il a consolidé le pouvoir et placé les siens au sein du comité permanent », a déclaré Yang Zhang, professeur adjoint à la School of International Service de l’American University.

Peu de signes que la Chine tente d’échapper à son piège “zéro covid”

En empilant le comité permanent, Xi défait une norme d’âge qui s’était principalement maintenue depuis les années 1990. Le chef du parti de l’époque, Jiang Zemin, a utilisé la limite informelle de 68 ans pour expulser les dirigeants plus âgés et promouvoir des remplaçants. Au cours des trois décennies suivantes, ce déclencheur a entraîné un roulement au sommet du parti. Pas plus.

Xi devrait intensifier ses ambitions au cours de son troisième mandat, en se concentrant notamment sur la sécurité nationale, la modernisation du secteur technologique du pays et cherchant à établir la Chine au sommet de l’ordre mondial.

Pourtant, son emprise sur le pouvoir n’est pas illimitée. Il doit naviguer à travers une politique sévère de zéro-covid qui a paralysé l’économie et laissé de larges pans de la population vulnérables à des variantes omicron plus transmissibles du coronavirus.

Les relations de plus en plus combatives de la Chine avec les États-Unis et le ralentissement de l’économie chinoise, exacerbé par la hausse du chômage et la détérioration du marché immobilier, poseront d’autres défis. Lors de son discours à l’ouverture du congrès de la semaine dernière, Xi a averti que le parti devait se protéger contre les efforts visant à “faire chanter, contenir et faire pression” sur la Chine et être prêt à affronter des “tempêtes dangereuses”.

Avec le départ de la haute direction du tsar économique Liu He et de l’ancien secrétaire du parti de la province du Guangdong, Wang Yang – qui étaient considérés comme aidant à apaiser les relations avec les États-Unis – Xi adoptera probablement une approche plus dure envers Washington. La Chine devrait également se tourner de plus en plus vers l’intérieur alors que Pékin renégocie ses relations avec l’Occident.

“Xi Jinping a résolument mis l’économie chinoise sur la voie de la réalisation de sa vision d’une économie dominée par l’État et autonome qui continuera à s’engager avec le reste du monde mais entièrement selon ses propres conditions”, a déclaré Eswar Prasad, professeur. d’économie à l’Université Cornell.

Pourtant, Xi rencontrera des risques au cours de son troisième mandat, allant des divisions au sein de sa propre coterie d’alliés aux dangers d’un pouvoir trop centralisé.

“Lorsque tout le pouvoir est entre les mains d’une seule personne, toute la responsabilité doit être assumée par cette personne”, a déclaré l’ancien professeur Cai. “S’il commet des erreurs désastreuses, ce ne sont pas seulement 1,4 milliard de personnes qui subissent les conséquences de cette catastrophe. Cette personne elle-même devra également payer un prix.