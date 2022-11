Xi déclare que les États-Unis et la Chine doivent éviter la “collision” – News 24

Les différends entre Washington et Pékin ne servent aucun pays, a déclaré le dirigeant chinois à son homologue américain

Le président chinois Xi Jinping a appelé à la poursuite de la coopération avec les États-Unis lors de sa première rencontre en personne avec le président Joe Biden lundi, mais a insisté sur le fait que les tentatives de Washington de réprimer ou de contenir la Chine se retourneraient contre lui.

Une lecture publiée par le ministère chinois des Affaires étrangères a détaillé la rencontre du président Xi avec Biden en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, affirmant que les pourparlers étaient « approfondie, franche et constructive. La déclaration note que si la Chine et les États-Unis partagent de nombreux intérêts communs, les tensions entre les deux puissances risquent de s’aggraver. “collision.”

“L’état actuel des relations sino-américaines n’est pas dans l’intérêt fondamental des deux pays et des peuples, et n’est pas ce qu’attend la communauté internationale”, a-t-il ajouté. Xi a déclaré à Biden, cité par le ministère des Affaires étrangères. Il a appelé les pays à “mettre la relation sur la bonne voie et la ramener sur la voie d’une croissance saine et stable au profit des deux pays et du monde dans son ensemble”.















Xi a fait valoir que si la Chine et les États-Unis ont pris “chemins différents” avec leurs systèmes politiques et économiques, “il est vital de reconnaître et de respecter une telle différence” et coexister pacifiquement. Les relations ne doivent pas être définies par « affrontement et concurrence à somme nulle », mais plutôt “dialogue et coopération gagnant-gagnant.”

“Aucune des parties ne devrait essayer de remodeler l’autre à sa propre image, ou chercher à changer ou même à subvertir le système de l’autre”, il a poursuivi en ajoutant : « La nation chinoise a la fière tradition de se défendre. La répression et l’endiguement ne feront que renforcer la volonté et remonter le moral du peuple chinois. »

Les deux dirigeants ont également discuté de Taïwan – une question controversée à la suite d’une visite très médiatisée sur l’île au cours de l’été par la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, qui a suscité une vive condamnation de Pékin et des jours d’exercices militaires chinois sans précédent dans les airs et la mer autour de Taïwan.

Xi a souligné que Taiwan est un “cœur” L’intérêt chinois, car Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire souverain, l’appelant “la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines”.

Pékin cherche à terme “réaliser la réunification nationale” avec Taipei, a poursuivi Xi, soulignant que tout effort pour “Séparer Taïwan de la Chine violera les intérêts fondamentaux de la nation chinoise.”

La paix et la stabilité dans la région et “L’indépendance de Taïwan” sommes ” aussi inconciliables que l’eau et le feu “ Le dirigeant chinois a déclaré, notant que Biden s’était précédemment engagé à ne pas “utiliser Taiwan comme un outil pour rechercher des avantages en concurrence avec la Chine ou pour contenir la Chine.”