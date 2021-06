XI de l’Angleterre contre la Croatie: la sélection des lecteurs pour l’ouverture de l’Euro 2020 dévoilée | Actualités footballistiques

Après des semaines de vote, le onze des lecteurs de SkySports.com pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et la Croatie dimanche a été révélé.

Dans le but, Everton Jordan Pickford a obtenu 57 pour cent des voix, devant Dean Henderson avec 33 pour cent et Sam Johnstone avec 10 pour cent.

À l’arrière droit, les utilisateurs ont opté pour Chelsea Reece James, avec Man Utd’s Luc Shaw à l’arrière gauche dans une défense de cinq hommes. En supposant que Harry Maguire manque contre la Croatie dimanche, la défense à trois inclus Kyle Walker, Pierre Pierre et Tyrone Ming, avec le défenseur de Villa Mings devançant Conor Coady des Wolves par seulement 700 voix.

West Ham Riz Declan et celui de Chelsea Monture maçon étaient clairement les favoris dans les rôles de milieu de terrain central, avec un Jack Grealish, Harry Kane et Phil Foden.



Angleterre XI des lecteurs de SkySports.com contre la Croatie



Grealish et Foden étaient les favoris écrasants pour flanquer Kane dans les trois premiers, l’homme de Villa recevant 28 700 voix et le jeune de City 23 400.

Jadon Sancho de Dortmund était le suivant avec 12 400 voix, Marcus Rashford de Man Utd a reçu 11 100 et Raheem Sterling 4 200.

Podcast : Foden et Grealish sur le banc ?! Le grand débat d’Angleterre XI

Jasper Taylor est rejoint par Rob Dorsett, Nick Wright et Gerard Brand pour un débat définitif sur le plus grand sujet de discussion de l’Angleterre avant leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche : qui commencera à Wembley ?

Dans la première partie, Rob nous apporte toutes les dernières informations de St George’s Park, tandis que le panel parcourt la formation et la défense

Dans la deuxième partie (22:31), tout tourne autour du milieu de terrain et de la ligne avant. Y a-t-il une chance que Rashford et Sterling commencent par Foden et Grealish? Et l’Angleterre devrait-elle chercher à affronter deux milieux de terrain défensifs en phase à élimination directe ?

Et dans la troisième partie (42:27), le XI des lecteurs de SkySports.com est révélé, et Nick et Gerard choisissent leur joueur d’impact surprise dans l’équipe d’Angleterre.

