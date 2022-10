Xi cimente le pouvoir alors que le Parti communiste chinois termine sa réunion d’une semaine

Le Parti communiste chinois a conclu samedi son congrès de deux décennies, approuvant des amendements à sa charte visant à consolider le statut central de Xi Jinping et révélant un nouveau Comité central manquant de deux responsables clés sans liens étroits avec Xi.

Le nouveau comité central du parti ne comprend pas le Premier ministre Li Keqiang ou Wang Yang, un signe qui, selon les analystes, suggère que le prochain comité permanent du Politburo, qui sera dévoilé dimanche vers midi (04h00 GMT), devrait être empilé avec des personnes proches de Xi. .

Li, qui quittera ses fonctions de Premier ministre en mars, et Wang, qui dirige la Conférence consultative politique du peuple chinois, ont tous deux 67 ans et sont donc éligibles, selon les normes d’âge chinoises, pour avoir siégé cinq ans de plus au puissant Comité permanent de sept membres.

Aucun des deux ne semble avoir de liens de longue date avec Xi, qui devrait apporter quatre nouveaux visages au Comité permanent, selon des analystes et des médias. Les membres actuels Wang Huning, 67 ans, et Zhao Leji, 65 ans, qui sont tous deux perçus comme proches de Xi, ont tous deux été réélus au Comité central de 205 membres et devraient être renommés au CPS.

Deux autres membres de la CFP ont dépassé l’âge de la retraite.

Essayer de consolider sa position

Li et Wang – qui avaient été considérés par certains observateurs du parti comme un candidat pour succéder à Li au poste de Premier ministre – ont tous deux des liens avec la Ligue de la jeunesse communiste, un groupe autrefois influent qui, selon les experts, a perdu le pouvoir sous Xi.

“Xi Jinping essaie de consolider le poste de premier ministre, pas seulement celui de secrétaire général”, a déclaré Srikanth Kondapalli, professeur d’études chinoises à l’université Jawaharlal Nehru de New Delhi.

Samedi également, le parti a approuvé des amendements à sa constitution visant à cimenter le statut central de Xi et le rôle directeur de sa pensée politique au sein du parti alors qu’il clôturait son congrès de deux décennies.

Le congrès s’est terminé samedi. (Lintao Zhang/Getty Images)

Le nouveau Comité central choisira dimanche le Comité permanent d’élite du Politburo, avec Xi, 69 ans, largement attendu pour obtenir un troisième mandat à la tête.

Un troisième mandat de cinq ans renforcerait la place de Xi en tant que dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong, dirigeant fondateur de la République populaire.

Parmi les amendements à la constitution du parti, les “Deux Établis” définissent Xi comme le chef “essentiel” du parti et cimentent ses idées en tant que principes directeurs du développement futur de la Chine. Les « deux garanties » assurent le statut « central » de Xi au sein du parti et l’autorité centralisée du parti sur la Chine.

La nouvelle direction sera dévoilée

Le vote s’est déroulé à main levée dans le vaste Grand Palais du Peuple, où une grande partie des débats du congrès du parti de la semaine se sont déroulés à huis clos.

Le congrès s’est conclu par un orchestre militaire jouant L’Internationale.

Lors de son premier plénum dimanche, le nouveau comité central du parti choisira le prochain Politburo, qui compte généralement 25 personnes, et son nouveau comité permanent.

La nouvelle direction sera dévoilée lorsque Xi, dont on s’attend à ce que Xi soit renouvelé au poste le plus élevé de la Chine en tant que secrétaire général du parti, entre dans une salle de journalistes au Grand Hall, suivi des autres membres du Comité permanent par ordre décroissant de rang.

Lors de la cérémonie de clôture, le prédécesseur immédiat de Xi, Hu Jintao, qui était assis à côté de lui, a été escorté hors de la scène. Hu, 79 ans, était apparu légèrement instable dimanche dernier lorsqu’il a été assisté sur scène pour la cérémonie d’ouverture.