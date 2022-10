Xi appelle à la croissance militaire de la Chine au Congrès du Parti communiste

Le président chinois Xi Jinping a appelé à accélérer la construction d’une armée de classe mondiale tout en vantant la lutte contre le COVID-19 alors qu’il lançait un congrès du Parti communiste en se concentrant fortement sur la sécurité et en réitérant les priorités politiques.

Xi, 69 ans, devrait remporter un troisième mandat à l’issue du congrès d’une semaine qui a débuté dimanche matin, consolidant sa place de dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong.

Environ 2 300 délégués de tout le pays se sont réunis dans le vaste Grand Palais du Peuple du côté ouest de la place Tiananmen dans un contexte de sécurité renforcée et sous un ciel bleu après plusieurs jours de smog dans la capitale chinoise.

Xi a décrit les cinq années écoulées depuis le dernier congrès du parti comme “extrêmement rares et anormales”, lors d’un discours qui a duré moins de deux heures – bien plus court que son discours de près de trois heures et demie au congrès de 2017.

“Nous devons renforcer notre sens des difficultés, adhérer à la réflexion fondamentale, être préparés au danger en temps de paix, se préparer à un jour de pluie et être prêts à résister à des épreuves majeures de vents violents et de hautes vagues”, a-t-il déclaré.

A mentionné ‘sûreté’ ou ‘sécurité’ 73 fois

Il a mentionné “sûreté” ou “sécurité” 73 fois, contre 55 fois en 2017, selon les transcriptions de l’agence de presse officielle Xinhua, et a déclaré que la Chine renforcerait sa capacité à construire une capacité de dissuasion stratégique.

En comparaison, Xi a dit “réformes” 16 fois dans le discours télévisé, bien moins que les 70 mentions il y a cinq ans.

M. Xi a appelé à renforcer la capacité à maintenir la sécurité nationale, à garantir l’approvisionnement alimentaire et énergétique, à sécuriser les chaînes d’approvisionnement, à améliorer la capacité à faire face aux catastrophes et à protéger les informations personnelles.

Les plus grands applaudissements sont venus lorsque Xi a réaffirmé son opposition à l’indépendance de Taiwan.

Au cours de sa décennie au pouvoir, Xi a engagé la Chine sur une voie de plus en plus autoritaire qui a donné la priorité à la sécurité, au contrôle étatique de l’économie au nom de la “prospérité commune”, d’une diplomatie plus affirmée, d’une armée plus forte et d’une pression croissante pour s’emparer de Taïwan gouverné démocratiquement. .

Les analystes ne s’attendent généralement pas à un changement significatif dans l’orientation politique au cours d’un troisième mandat de Xi.

Stratégie zéro-COVID à poursuivre

Alfred Wu, professeur agrégé à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour, a déclaré qu’avec le ralentissement de l’économie chinoise, Xi tentait de déplacer la base de la légitimité de la croissance économique vers la sécurité.

“Son récit est – la Chine fait face à de nombreux dangers, le pays est dans un état de guerre, au sens figuré, et il est le sauveur. Avec ce récit, il peut amener les gens à s’unir autour de lui”, a-t-il déclaré.

Ces derniers jours, la Chine a souligné à plusieurs reprises son engagement envers la stratégie zéro COVID de Xi, anéantissant l’espoir d’innombrables citoyens chinois ainsi que d’investisseurs que Pékin pourrait commencer à sortir de sitôt d’une politique qui a causé une frustration généralisée et des dommages économiques.

La Chine a ouvert une conférence du parti deux fois par décennie au cours de laquelle Xi devrait recevoir un troisième mandat de cinq ans, ce qui rompt avec le précédent récent. (Mark Schiefelbein/Associated Press)

Xi a peu parlé du COVID, si ce n’est pour réitérer la validité d’une politique qui a fait de la Chine une exception mondiale, car une grande partie du monde tente de coexister avec le coronavirus, qui est apparu dans le centre de la Chine fin 2019.

“Nous avons adhéré à la suprématie du peuple et à la suprématie de la vie, adhéré à la dynamique zéro-COVID… et obtenu des résultats positifs majeurs dans la prévention et le contrôle globaux de l’épidémie, et le développement économique et social”, a déclaré M. Xi.

Concernant l’économie, il a réaffirmé son soutien au secteur privé et la possibilité pour les marchés de jouer un rôle clé, alors même que la Chine peaufine un “système économique socialiste” et promeut la “prospérité commune”.

“Nous devons construire un système économique de marché socialiste de haut niveau … consolider et développer sans relâche le système de propriété publique, encourager et soutenir sans relâche le développement de l’économie privée, faire jouer pleinement le rôle décisif du marché dans l’allocation des ressources , et de mieux faire jouer le rôle du gouvernement », a-t-il déclaré.

Le pouvoir de Xi ne semble pas diminué

Le pouvoir de Xi ne semble pas diminué par le tumulte d’une année qui a vu l’économie chinoise ralentir considérablement, entraînée par les blocages fréquents de la politique COVID, une crise dans le secteur immobilier et l’impact de sa répression de 2021 sur “l’économie de plateforme” autrefois en roue libre. ainsi que des vents contraires mondiaux.

Les relations de la Chine avec l’Occident se sont fortement détériorées, aggravées par le soutien de Xi au Russe Vladimir Poutine.

Fils d’un révolutionnaire du Parti communiste, Xi a revigoré un parti qui était devenu profondément corrompu et de moins en moins pertinent, étendant sa présence dans tous les aspects de la Chine, avec Xi officiellement son “noyau”.

Xi est vu sur un téléviseur dans une rue de Hong Kong dimanche. (Isaac Lawrence/AFP/Getty Images)

Xi a supprimé les limites du nombre de mandats présidentiels en 2018, lui ouvrant la voie pour rompre avec le précédent des dernières décennies et gouverner pour un troisième mandat de cinq ans, ou plus.

“Je soutiens la réélection de Xi Jinping pour un troisième mandat des deux mains”, a déclaré à Reuters Li Yinjiang, un délégué de la province du Jiangsu. “Il peut rendre notre pays fort et notre peuple heureux.”

Le congrès devrait reconfirmer Xi comme secrétaire général du parti, le poste le plus puissant de Chine, ainsi que président de la Commission militaire centrale. La présidence de Xi doit être renouvelée en mars lors de la session annuelle du parlement chinois.

À l’approche du congrès, la capitale chinoise a renforcé la sécurité et les restrictions COVID, tandis que les aciéries de la province voisine du Hebei ont reçu l’ordre de réduire leurs opérations pour améliorer la qualité de l’air, a déclaré une source de l’industrie.

Le lendemain de la fin du congrès samedi, Xi devrait présenter son nouveau comité permanent du Politburo, une équipe de direction de sept personnes. Il inclura la personne qui remplacera Li Keqiang en tant que premier ministre lorsque Li quittera ce poste en mars après avoir purgé les deux mandats maximum.