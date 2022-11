Xi affronte Trudeau au G-20, dit qu’une conversation privée a été “divulguée” aux médias : “Pas approprié”

Le président du Parti communiste chinois Xi Jinping a pris un ton sévère avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors de la réunion mondiale du G-20 en Indonésie mercredi, se plaignant de fuites “inappropriées” à la presse.

La confrontation fait suite à la discussion de sources gouvernementales canadiennes sur la conversation des dirigeants mondiaux en marge du G-20 mardi, où Trudeau aurait exprimé de “sérieuses inquiétudes” concernant les tentatives chinoises d’influencer le pays.

“Tout ce dont nous avons discuté a été divulgué dans les journaux. Ce n’est pas approprié”, a déclaré Xi à Trudeau lors d’une conversation informelle au G-20, selon une vidéo tournée par un journaliste canadien du pool. “Et ce n’est pas ainsi que la conversation a été menée.”

LA CHINE A OUVERT DES POSTES DE POLICE À L’ÉTRANGER AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA POUR SURVEILLER LES CITOYENS CHINOIS: RAPPORT

Les deux dirigeants parlaient par l’intermédiaire d’un traducteur sur le sol de la salle de réunion.

Trudeau a repoussé les critiques, déclarant au dirigeant chinois : “Nous croyons en un dialogue libre, ouvert et franc et c’est ce que nous continuerons d’avoir”.

Le premier ministre a ouvertement critiqué la politique internationale de la Chine, accusant la nation communiste de “jouer à des jeux agressifs” pour influencer la démocratie canadienne.

POUTINE VA SAUTER LE SOMMET DU G-20 EN INDONÉSIE EN RAISON DE LA PEUR D’ASSASSINAT : RAPPORT

“Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord”, a ajouté Trudeau lors de sa brève interaction avec Xi mercredi.

“C’est bien, mais créez d’abord les conditions”, a répondu Xi par l’intermédiaire de son traducteur avant de serrer la main de Trudeau et de quitter la conversation.

LES RÉPUBLICAINS EXIGENT DES RÉPONSES DES OFFICIELS DE BIDEN SUR LE RAPPORT LA CHINE A OUVERT UN BRAS DE POLICE À NYC

Le président Biden a rencontré Xi lundi pour la première fois en personne depuis que Biden a pris ses fonctions en marge de la Sommet du G-20 en Indonésie. Biden a fait part de ses inquiétudes concernant les “actions coercitives et de plus en plus agressives de Pékin envers Taïwan”, entre autres zones de tension, selon la Maison Blanche.

La visite de Xi en Indonésie est son premier voyage à l’étranger en trois ans. Dans une lecture de la réunion, le maison Blanche a déclaré Biden a exprimé “des inquiétudes concernant les pratiques de la RPC au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong et les droits de l’homme plus largement”.

