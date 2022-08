Xi a demandé à Biden d’empêcher le voyage de Pelosi à Taïwan – WaPo – RT World News

Le président américain aurait rejeté la demande, mais les responsables de la Maison Blanche avaient de « profondes inquiétudes »

Le président chinois Xi Jinping a demandé au président américain Joe Biden d’empêcher la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de se rendre à Taïwan au début du mois, a rapporté samedi le Washington Post. Bien que Biden ait insisté sur le fait que Pelosi avait le droit de voyager comme elle le souhaitait, ses responsables auraient craint de contrarier la Chine.

Xi et Biden se sont entretenus par téléphone à la fin du mois dernier, quelques jours avant que Pelosi n’atterrisse à Taïwan. Selon une lecture chinoise de l’appel à l’époque, Xi a averti Biden de ne pas “jouer avec le feu,” alors que Pékin considérait la visite comme enhardissant l’indépendance taïwanaise.

Selon les sources du Washington Post, Xi a directement demandé à Biden de ne pas autoriser le voyage, une déclaration auparavant non reconnue par les deux parties.

Cependant, Biden a insisté sur le fait qu'il "ne pouvait pas obliger, expliquant que le Congrès était une branche indépendante du gouvernement et que Pelosi, comme les autres membres du Congrès, prendrait ses propres décisions concernant les voyages à l'étranger", rapporte le journal.















Comme Pelosi est membre du même parti politique que Biden et deuxième dans l’ordre de succession présidentielle, la Chine a perçu la visite comme une approbation tacite par Washington de l’indépendance taïwanaise, en violation du principe “Une seule Chine”. En vertu de ce principe, les États-Unis ont depuis les années 1970 reconnu, mais pas approuvé, la souveraineté de la Chine sur Taiwan.

Biden n’a pas directement approuvé ou opposé le voyage de Pelosi dans ses déclarations publiques. Au lieu de cela, il a déclaré aux journalistes que les responsables militaires américains pensaient que le voyage était “pas une bonne idée.”

Alors que Biden évitait de commenter, ses assistants « nourrissait de profondes inquiétudes au sujet du voyage », a rapporté la Poste. Des responsables auraient vu des indications selon lesquelles la Chine envisageait d’intensifier ses activités militaires dans le détroit de Taïwan et craignaient que Pékin ne “utiliser la visite de Pelosi comme prétexte pour agir”, ont indiqué les sources du journal.

En fin de compte, la visite de Pelosi a conduit à deux semaines d’exercices militaires chinois à grande échelle autour de Taïwan, qui comprenaient le tir de 11 missiles balistiques dans les eaux proches de l’île. Pékin a également introduit des restrictions commerciales sur Taipei, sanctionné Pelosi et sa famille et rompu les liens diplomatiques avec les États-Unis sur un certain nombre de questions clés, notamment le changement climatique, la sécurité maritime et d’autres secteurs militaires.

La Chine a depuis publié un livre blanc déclarant qu’elle s’efforcera d’obtenir une réunification pacifique avec Taïwan, mais ne renoncera pas à l’usage de la force pour atteindre cet objectif si nécessaire.