Si Granit Xhaka avait en quelque sorte signé pour un club qui était de véritables prétendants au titre, il aurait été expulsé de la porte six mois après l’avoir traversé.

Le Suisse, expulsé dimanche pour avoir saisi Ashley Westwood par la gorge, est un faux homme dur dont le point de vente unique est de s’attaquer et de rompre le jeu.

Mais il n’est pas dur, bon pour attaquer ou interrompre le jeu.

Et des personnages comme lui doivent avoir Roy Keane et Graeme Souness impatients de remettre leurs bottes.

Soyons honnêtes, les deux auraient même plus d’influence sur le terrain que Xhaka.

Après avoir vu son licenciement, j’ai été intrigué d’entendre ce que son manager, Mikel Arteta, avait à dire et, essentiellement, c’était juste qu’il avait été trop exubérant.

Il doit donc également prendre une partie du blâme, car il a eu un an maintenant pour percer Xhaka qu’il est dans la partie la plus importante du domaine et qu’il est là pour faire le travail acharné mais pas pour se lancer dans des défis stupides, surtout quand il est déjà sur un jaune.

Ce que j’ai vu de nouveau dimanche, et pas seulement de Xhaka mais de toute l’équipe, c’était un manque de bouteille et de leadership.