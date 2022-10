Xhaka d’Arsenal “mérite” un nouveau succès au club

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que Granit Xhaka méritait de savourer son revirement de fortune aux Emirats – près de trois ans jour pour jour depuis qu’il avait été tristement hué par les fans du club – ajoutant qu’il avait débloqué quelque chose dans son jeu et c’est payant dividendes sur le terrain.

Xhaka a marqué une demi-volée bien prise pour aider Arsenal à une victoire 1-0 sur le PSV Eindhoven en Ligue Europa jeudi et les a mis sur le point de remporter le groupe B.



“Je pense qu’il a fait face à l’adversité, et dans les moments difficiles, il a levé le bras quand il avait quelque chose de différent à faire”, a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse d’après-match. “Sa valeur éthique, la façon dont il est en tant que personne, la façon dont il traite tout le monde autour du club, et l’amour pour ce club de football et la profession sont incontestables, et je pense qu’il le mérite pleinement.

“Je suis vraiment heureux de le voir profiter de sa carrière.”

L’international suisse a connu une période de montagnes russes à Arsenal avant l’arrivée d’Arteta en tant qu’entraîneur-chef, dont l’apogée est survenue en octobre 2019 lorsqu’il a eu un public se disputant avec les fans du club alors qu’ils le huaient du terrain à domicile contre Crystal Palace.

L’incident l’a conduit à être démis de ses fonctions de capitaine, Arteta remplaçant Unai Emery en tant que patron des mois plus tard.

Granit Xhaka célèbre après avoir marqué un but pour Arsenal contre le PSV en Ligue Europa. Getty Images

Mais Xhaka a connu un changement radical de forme depuis lors, notamment cette saison où il a déjà marqué trois buts et enregistré trois passes décisives dans toutes les compétitions, devenant un pilier de l’équipe d’Arteta.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait changé pour Xhaka depuis l’arrivée de l’Espagnol, Arteta a déclaré: “Il le fait, et nous pensions qu’il avait les qualités pour le faire et parfois, cela débloque simplement quelque chose dans l’esprit d’un joueur pour être plus ouvert et réceptif à d’autres choses, et il a été beaucoup plus ouvert.

“Son rythme de travail pour apprendre tout le temps est fantastique et je pense que cela porte ses fruits.”

Arsenal jouait le match contre le PSV en guise de maquillage pour un match qui a été annulé à la suite du décès de la reine Elizabeth II le 8 septembre. Le match reporté a également forcé le report du match de Premier League d’Arsenal contre Manchester City mercredi.

La prochaine étape pour Arteta et les Gunners est un match à l’extérieur avec Southampton en Premier League dimanche.