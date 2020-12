La terrible forme à domicile d’Arsenal s’est poursuivie dimanche soir alors que les Gunners se sont inclinés 1-0 contre Burnley en Premier League.

Une première mi-temps terne a été suivie d’une seconde dramatique alors que le rouge droit de Granit Xhaka a été aggravé par un but contre son camp de Pierre-Emerick Aubameyang pour donner la victoire aux hommes de Sean Dyche.

Positifs

La manière dont Arsenal était capable de construire de l’arrière était souvent une source de réel danger, surtout quand ils ont tracé leur route dans le dernier tiers et ont vraiment roulé à Burnley. Le passage rapide qu’ils ont tenté de mettre en œuvre a été un succès assez solide, et s’ils n’avaient pas été aussi timides, ils auraient pu vraiment tester les Clarets.

Négatifs

Le manque d’intensité réelle était douloureusement clair au fur et à mesure que le match avançait, et il n’y avait pas de combat dans leur jeu quand ils étaient dos au mur. Il y avait un écart entre la défense et le milieu de terrain qui a ouvert toutes sortes d’opportunités pour les visiteurs et après avoir constamment essayé de le jouer sur les flancs, ils ont été exposés à la hâte.

Note du manager sur 10

5 – Le manque d’animation sur la ligne de touche d’Arteta était une forte indication de son état d’esprit actuel, et quand Arsenal n’a pas réussi à percer avec ce qui était un onze de départ moins qu’inspirant, il n’avait pas vraiment de plan B.Il n’a pas réussi à produire d’inspiration. substitutions et n’a pu inspirer aucune créativité en dehors d’une brève période au début de la seconde période.

Xhaka a été à juste titre expulsé pour conduite violente alors qu’Arsenal tombait dans une autre sombre défaite. LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP via Getty Images

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 5 ans – Semblait être en désaccord avec ses partenaires défensifs à plusieurs reprises et était hors de position pour ce qui serait le but gagnant.

DF Hector Bellerin, 4 ans – Le manque de conscience spatiale de l’Espagnol a contribué à renforcer la confiance de Burnley, ce qui a été illustré par le timing d’un autre carton jaune évitable.

DF Rob Holding, 5 ans – A été régulièrement traîné hors de sa position et avait des problèmes avec la physicalité de Burnley, son meilleur moment étant une tête instinctive qui dérivait au-dessus de la barre.

DF Gabriel, 6 ans – Apporte un certain sang-froid de son côté de son langage corporel à son rôle croissant de leadership. Pas assez pour les aider à éviter la défaite.

DF Kieran Tierney, 6 ans – Bien que son niveau d’énergie soit de loin l’un de ses meilleurs attributs, il ne pouvait pas tout à fait livrer les croix nécessaires pour débloquer un côté discipliné de Burnley à l’arrière.

MF Mohamed Elneny, 5 ans – Il y avait une dépendance excessive à l’énergie d’Elneny d’Arsenal, car il était poussé à faire 90% de la course au milieu de terrain, même s’il a opté pour un changement plutôt conservateur.

MF Granit Xhaka, 3 – Son style négatif était un problème et pourtant, son tempérament était le gros problème du jour après avoir été expulsé pour avoir attrapé la gorge de Kieren Westwood.

MF Willian, 5 ans Il a été plus productif alors que le jeu entrait dans la seconde période, mais il s’est fait prendre à chasser les ombres du ballon une fois de trop.

FW Alexandre Lacazette, 5 – Il a dû s’asseoir beaucoup trop profondément au nom de la reprise du ballon et a gaspillé sa meilleure opportunité à la 12e minute.

MF Bukayo Saka, 5 ans – Le jeune porte bien le ballon vers le but, mais après avoir été évincé par deux ou trois joueurs de Burnley à un moment donné, il a dû recourir à une stratégie de tir et d’espoir qui se rapprochait le plus de payer à la 52e minute.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 4 – A amené les autres dans le jeu et était constamment à la recherche d’occasions, bien que sa malédiction de but ait pris une nouvelle tournure sous la forme d’un but décisif contre son camp.

Substituts

MF Dani Ceballos, 6 ans – Souvent, ils semblaient perdus au milieu du parc et ne semblaient pas recevoir beaucoup de directives après avoir été amenés après le carton rouge.

DF Ainsley Maitland-Niles, N / R – N’a pas réussi à faire une grande différence après avoir été introduit en dehors d’un mauvais défi pour offrir à Burnley un coup franc dangereux.

FW Eddie Nketiah, N / R – Ne possédait pas la pointe dont Arsenal avait besoin pour causer des problèmes à Burnley dans sa recherche d’un égaliseur.