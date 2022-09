Xfinity va déployer de nouvelles vitesses multi-gig sur tous les marchés américains

Que ce passe-t-il Comcast augmente les vitesses Internet Xfinity sur les marchés à travers le pays, y compris un nouveau niveau multi-gigabit. Pourquoi est-ce important Après nous être abrités à la maison pendant la pandémie, nous avons tous réalisé à quel point nos vitesses Internet sont importantes pour nous aider à travailler, à aller à l’école et à jouer à la maison. En 2022, de nombreux fournisseurs de fibre ont annoncé des plans plus rapides, mais maintenant le câble entre en scène.

Comcast a annoncé jeudi qu’il augmentait les vitesses Internet de ses Xfinity haut débit par câble, visant à atteindre 34 villes en 2022 et à toucher plus de 50 millions de foyers et d’entreprises d’ici la fin de 2025. Ces améliorations de performances seront gérées via les connexions câblées existantes et inaugureront la transition de l’entreprise vers DOCSIS 4.0 et 10G, qui aura lieu tout au long de 2023.

Avant de devenir trop confus, le 10G n’est pas lié au 5G nous parlons avec nos téléphones. 10G est une plate-forme liée aux opérateurs haut débit par câble qui permet des vitesses multi-gigabit sur les réseaux câblés existants.

Qu’est-ce que tout cela signifie? Premièrement, cela signifie un nouveau niveau de vitesse de 2 Gbps pour les clients Internet Xfinity, marquant le premier niveau Internet multi-gigabit d’un grand câblodistributeur. (Remarque : le Gigabit Pro actuel de Xfinity, un plan plus rapide de 6 Gbit/s, est un produit fibre jusqu’au domicile, et non un câble.)

Comcast



Deuxièmement, cela signifie plus vite vitesses de téléchargement sur tous les plans Xfinity pour les clients qui s’abonnent à XFi Complete (la passerelle Wi-Fi 6E de Xfinity avec des données illimitées). Bien que votre vitesse de téléchargement soit généralement le nombre le plus sexy (c’est ce que nous utilisons pour diffuser tous nos contenus préférés Netflix spectacles, par exemple), les vitesses de téléchargement sont cruciales pour la visioconférence (toutes les réunions virtuelles et les chats vidéo familiaux) et pour le transfert de fichiers volumineux.

Le nouveau niveau de vitesse et les vitesses de téléchargement améliorées sont disponibles à Augusta, en Géorgie ; Colorado Springs, Colorado; et Panama City Beach, en Floride. Comment comparer les anciens et les nouveaux débits ? Voici à quoi cela ressemble dans la région ouest de Xfinity (Colorado Springs):

Planifier Vitesses maximales précédentes Nouvelles vitesses maximales Relier Téléchargement 75 Mbps, téléchargement 5 Mbps Téléchargement 75 Mbps, téléchargement 75 Mbps Connectez-vous plus Téléchargement 200 Mbps, téléchargement 5 Mbps Téléchargement 200 Mbps, téléchargement 100 Mbps Vite Téléchargement 300 Mbps, téléchargement 10 Mbps Téléchargement 300 Mbps, téléchargement 100 Mbps Super rapide Téléchargement 600Mbps, téléchargement 15Mbps Téléchargement 600 Mbps, téléchargement 100 Mbps Ultrarapide Téléchargement 900 Mbps, téléchargement 20 Mbps Téléchargement 900 Mbps, téléchargement 100 Mbps Gigabit supplémentaire Téléchargement 1 200 Mbps, envoi 35 Mbps Téléchargement 1 200 Mbps, téléchargement 200 Mbps Gigabit x2 N / A Téléchargement 2 000 Mbps, téléchargement 200 Mbps

Voici la répartition pour la région centrale (Augusta et Panama City Beach):

Planifier Vitesses maximales précédentes Nouvelles vitesses maximales Relier Téléchargement 50 Mbps, téléchargement 5 Mbps Téléchargement 50 Mbps, téléchargement 50 Mbps Connectez-vous plus Téléchargement 100 Mbps, téléchargement 5 Mbps Téléchargement 100 Mbps, téléchargement 100 Mbps Vite Téléchargement 300 Mbps, téléchargement 10 Mbps Téléchargement 300 Mbps, téléchargement 100 Mbps Super rapide Téléchargement 600Mbps, téléchargement 15Mbps Téléchargement 600 Mbps, téléchargement 100 Mbps Ultrarapide Téléchargement 900 Mbps, téléchargement 20 Mbps Téléchargement 900 Mbps, téléchargement 100 Mbps Gigabit supplémentaire Téléchargement 1 200 Mbps, envoi 35 Mbps Téléchargement 1 200 Mbps, téléchargement 200 Mbps Gigabit x2 N / A Téléchargement 2 000 Mbps, téléchargement 200 Mbps

Les clients Xfinity ne devraient voir aucun changement dans la tarification actuelle des forfaits existants. Crumpe vous tiendra au courant au fur et à mesure que Xfinity annoncera plus de marchés dans le cadre des nouveaux plans.