Xfinity s’empare des droits de vantardise en tant que fournisseur Internet le plus rapide aux États-Unis

Chaque trois mois, Okla publie des données compilées à partir des résultats de millions d’utilisations quotidiennes de ses clients Speedtest.net outil. De juillet à septembre 2022, Spectre occupe la première place en tant que fournisseur de haut débit fixe le plus rapide parmi les principaux fournisseurs de services Internet aux États-Unis. Maintenant, ce titre appartient à Xfinityqui a terminé le quatrième trimestre de 2022 avec une vitesse de téléchargement médiane de 226,18 mégabits par seconde, par rapport aux 225,33 Mbps de Spectrum.

Le reste des meilleurs interprètes comprend Barreur à la troisième place (212,37 Mbps), Optimum à la quatrième place (190,82 Mbps), AT&T Internet en cinquième (187.08Mbps) et Verizon en sixième (183,25 Mbps). Pour être admissible à cette liste, un FAI doit représenter 3 % ou plus du total des échantillons de test au cours de la période donnée.

Tout au long de 2022, chaque trimestre avait un fournisseur différent en tête des classements. Verizon a décroché la pole position de janvier à mars, Cox est passé à la position de leader d’avril à juin et Spectrum a obtenu la meilleure note de juillet à septembre.

Si vous comparez les chiffres du quatrième trimestre aux trois mois précédents, chacun des principaux FAI a vu une amélioration de sa médiane vitesses de téléchargement

. Verizon, Spectrum, Optimum, Cox et AT&T ont tous vu leur vitesse de téléchargement augmenter entre 7 Mbps et 20 Mbps. Mais Xfinity a enregistré la plus forte augmentation avec une augmentation de 34 Mbps par rapport à son score précédent.

Cependant, Xfinity n’était pas au sommet de la colline dans toutes les catégories. AT&T et Verizon ont eu le plus rapide vitesses de téléchargement à 142,76 Mbps et 104,89 Mbps, respectivement. Ce n’est pas surprenant, étant donné que les deux fournisseurs ont un pourcentage important de internet fibre clients. Ces utilisateurs devraient voir des vitesses de téléchargement beaucoup plus proches de leurs vitesses de téléchargement, tandis que Internet par câble les vitesses de téléchargement seront nettement inférieures.

Dans l’ensemble, après avoir obtenu des champions changeants en 2022, nous avons hâte de regarder le prochain lot de résultats des tests de vitesse Ookla en avril pour voir ce qui se passera ensuite.