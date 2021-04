Xfinity Mobile a annoncé cette semaine une nouvelle tarification de forfait 5G illimitée, selon Comcast, «rivalisera avec ceux proposés par les« trois grands »fournisseurs de services sans fil du pays.» Étant donné que Xfinity Mobile fonctionne sur le réseau de Verizon, cela pourrait valoir la peine d’être examiné si le prix est correct et que Verizon est une option de téléphonie mobile forte dans votre région.

Les forfaits 5G illimités commencent toujours à 45 $ / mois pour une seule ligne. Cependant, à mesure que vous ajoutez des lignes, le prix mensuel diminue. Pour deux lignes, le prix est de 80 $ / mois. Si vous passez à quatre lignes, vous ne regardez que 30 $ / mois pour chaque ligne, ce qui porte le total à 120 $ / mois. C’est extrêmement compétitif pour illimité Accès aux données 5G.

Les nouvelles options illimitées seront les suivantes:

45 $ pour une ligne – le point d’entrée le plus bas pour une seule ligne pour tout plan illimité dans l’industrie.

80 $ pour deux lignes

100 $ pour trois lignes

120 $ pour quatre lignes

Bien sûr, les données illimitées dépendent par définition de votre opérateur. Pour Xfinity Mobile, cela signifie ce qui suit. Vous obtenez un hotspot personnel inclus à 600 kbps, vous obtenez un streaming vidéo 480p, et vous serez tenté de lancer un «HD Pass» pour un service cellulaire de meilleure qualité en période de trafic réseau élevé. De plus, vos données illimitées seront réduites à un maximum de téléchargement de 1,5 Mbps et de téléchargement de 750 kbps une fois que vous atteignez 20 Go d’utilisation de données mensuelle.

Ces plans sont maintenant en ligne chez Xfinity Mobile.