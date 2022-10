Xerox, Logitech, Upstart, Hibbett, Planet Fitness et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Logitech — Le fabricant de périphériques informatiques a bondi de 11,8 % après que Logitech a réitéré ses prévisions pour l’année entière, qui ont été abaissées en juillet. Logitech a lutté avec une demande plus faible après un boom des ventes au plus fort de la pandémie.

Parvenu – Les actions ont bondi de 9,8% même après que Mizuho a lancé Upstart avec une note de sous-performance, affirmant qu’il y a plus de défis à relever pour la société de prêt à la consommation.

Tige – L’action a augmenté de 12,3 % après qu’UBS a lancé Stem en tant qu’achat, affirmant que la société de stockage d’énergie basée sur l’IA est un leader du marché qui bénéficiera de la loi sur la réduction de l’inflation.

Hibett — Les actions d’articles de sport ont progressé de 9,2 % à la suite d’une mise à niveau de Bank of America à une cote d’achat. La banque a souligné la relation de l’entreprise avec Nike et la disponibilité des produits parmi ses raisons d’aimer le stock.

Photocopier – Les actions ont chuté de 15% après que le vendeur de produits et services de documents imprimés et numériques a annoncé des bénéfices décevants et réduit ses prévisions de revenus pour l’année entière. Le PDG de Xerox, Steve Bandrowczak, a déclaré dans un communiqué que “la rentabilité reste mise à l’épreuve par une inflation constamment élevée et des contraintes persistantes de la chaîne d’approvisionnement”.

Marron & Marron – Les actions de la compagnie d’assurance ont chuté de 11% après que Brown & Brown ait manqué les attentes en matière de bénéfices. Brown & Brown a enregistré un bénéfice de 50 cents par action sur un chiffre d’affaires de 927,6 millions de dollars. La société devait déclarer un bénéfice de 60 cents par action sur un chiffre d’affaires de 945,8 millions de dollars, selon des estimations consensuelles sur FactSet.

Qualtrics International — Les actions de la société de logiciels de commentaires des clients ont bondi de 7,7 % après que Qualtrics a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes et relevé ses perspectives pour l’année entière.

Magasins Ross – Les actions du commerce de détail hors prix ont bondi de 5,8% à la suite d’une mise à niveau vers la surpondération de Wells Fargo. La banque a qualifié Ross Stores de l’un des “meilleurs moyens” de négocier le secteur.

SÈVE — Les actions de la société allemande de logiciels d’entreprise ont progressé de 6 % après que SAP a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et maintenu ses prévisions pour l’année entière.

Groupe Pulte — L’entreprise de construction de maisons a bondi de 5,9 % malgré des attentes de bénéfices décevantes. PulteGroup a enregistré un bénéfice de 2,69 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 3,94 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 2,82 dollars par action sur des revenus de 4,17 milliards de dollars.

JetBlue – La compagnie aérienne a glissé de 3,6 % après un manque à gagner de 21 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation du consensus Refinitiv de 23 cents. Les revenus étaient conformes aux estimations, à 2,56 milliards de dollars. JetBlue a réalisé un bénéfice trimestriel de 57 millions de dollars, en raison de la forte demande de voyages et de la hausse des tarifs, ce qui a permis de compenser la hausse des coûts.

Planète Fitness – Le stock de gym a bondi de 4,5% après que Piper Sandler a mis à niveau Planet Fitness de neutre en surpoids, affirmant que les actions sont attrayantes et bénéficieront de la participation des jeunes générations.

Moteurs généraux – Les actions de General Motors ont augmenté de 3,6 % après que le constructeur automobile ait facilement dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre. La société a également maintenu ses perspectives pour l’ensemble de l’année.

United Parcel Service — Les actions de la société de livraison ont gagné 1 % après qu’UPS ait annoncé des bénéfices plus élevés que prévu pour le troisième trimestre. La société a gagné 2,99 dollars ajustés par action, soit 15 cents de mieux que les analystes ne l’avaient prévu, selon Refinitiv. Les revenus ont cependant été inférieurs aux attentes, car son segment des solutions de chaîne d’approvisionnement a diminué d’une année sur l’autre. UPS a maintenu ses prévisions pour l’année complète.

General Electric — L’action a baissé de 1,8 % après que General Electric a réduit ses perspectives pour l’année entière en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. La société a par ailleurs enregistré des revenus plus élevés que prévu.

– Michelle Fox, Jesse Pound, Carmen Reinicke et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage.