Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sera lancé le 20 mars 2025

Un autre jeu Wii U bien-aimé n’est plus exclusif, comme Xenoblade Chronicles X : Édition définitive sera lancé sur Nintendo Switch le 20 mars 2025.

Cette version mise à jour du 2015 d’origine sera vendu au détail physiquement et numériquement pour 59,99 $ USD. Il est en précommande dès maintenant sur le Nintendo eShopet c’est Bon pour un jeu Nintendo Switch-admissible. L’acheter numériquement vous offre un essai gratuit de 14 jours pour le service en ligne de Switch.

Outre des visuels améliorés, le développeur Monolith Soft vante les « éléments d’histoire ajoutés » pour Xenoblade Chronicles X : Édition définitivedonc il y a au moins un petit quelque chose ici pour les anciens combattants. Vous aurez envie de regarder la bande-annonce (ci-dessous) jusqu’à la fin pour avoir un avant-goût de ce nouveau contenu. Faites défiler cela pour un aperçu rapide.

Nous sommes en 2054. Les humains ont fui la Terre au milieu d’une guerre intergalactique destructrice. En tant que survivant et membre de la colonie de New Los Angeles (NLA), votre mission est d’aider à construire une nouvelle maison sur la planète tentaculaire et hostile Mira. Explorez ce monde ouvert et transparent à travers cinq continents d’un autre monde regorgeant de créatures inconnues – dont certaines sont à l’échelle épique – et combattez pour l’avenir de l’humanité.

Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition présente votre personnage au centre de l’action dans une histoire de science-fiction autonome. Personnalisez l’apparence et la classe de votre avatar à votre guise et choisissez parmi une grande variété d’options dans un système de combat complet aussi profond que vous le souhaitez. Une fois que vous aurez fait vos preuves auprès de l’organisation BLADE, vous pourrez également débloquer un puissant Skell : votre robot géant et personnalisable, compétent en exploration et en combat, pour vous aider dans vos aventures à travers Mira.

Pendant que vous participez à l’effort de reconstruction, vous apprendrez à connaître les habitants de NLA, à les aider à résoudre leurs problèmes, et à développer des affinités avec les membres de votre groupe pour débloquer des quêtes contenant des équipements rares et d’autres récompenses à gagner. De plus, rejoignez une équipe en ligne* et participez à des missions multijoueurs spécifiques, notamment des batailles Global Nemesis extrêmement difficiles ! Vous pouvez même recruter les avatars d’autres joueurs dans votre équipe dans l’histoire principale.

Il y a encore plus à découvrir dans cette version définitive du jeu. Qui est la mystérieuse silhouette encapuchonnée sur la plage ? Il faudra rester à l’écoute pour en savoir plus…