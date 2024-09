XEC : Ce que nous savons sur la nouvelle variante du Covid-19 et ses symptômes

Le variant XEC du Covid-19 pourrait se propager plus facilement que les variants précédents Jarun Ontakrai/Shutterstock

Un nouveau variant de la Covid-19 appelé XEC a commencé à se propager dans le monde entier, principalement en Europe. Les premières données indiquent qu’il pourrait se transmettre plus facilement que les variants précédents, mais les experts en santé publique affirment que le nouveau variant est très similaire aux précédents et que les vaccins disponibles fonctionnent contre lui. Voici ce que nous savons sur XEC jusqu’à présent.

Quelle est la nouvelle variante XEC du covid-19 ?

Le XEC est une combinaison de deux autres variants du SARS-CoV-2 connus sous les noms de KP.3.3 et KS.1.1. Il s’est formé lorsque les deux variants ont infecté simultanément le même organisme, comme un animal ou une personne, leur permettant ainsi de partager du matériel génétique.

Le XEC est une ramification génétique d’Omicron, une variante hautement transmissible apparue pour la première fois en Afrique du Sud en 2021. « Vous pouvez considérer ces nouvelles variantes comme des arrière-petits-enfants ou des petits-enfants d’Omicron », explique William Schaffner au centre médical de l’université Vanderbilt dans le Tennessee. Cela signifie qu’il partage de nombreuses caractéristiques avec d’autres sous-variantes d’Omicron, comme une propagation facile et une maladie moins grave que les premières souches du SRAS-CoV-2.

Quand et où le XEC a-t-il été identifié ?

Le XEC a été identifié pour la première fois en août parmi des échantillons de covid-19 collectés à Berlin deux mois plus tôt.

Les premiers cas de cette variante sont apparus en Italie en mai. Cependant, ces échantillons n’ont pas été téléchargés dans une base de données internationale qui suit les variants du SRAS-CoV-2, appelée Initiative mondiale pour le partage de toutes les données sur la grippe (GSAID) jusqu’en septembre.

Combien de cas de XEC existe-t-il ?

Les données du GSAID indiquent que plus de 600 cas de XEC ont été signalés dans 27 pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et les États-Unis. Cependant, « tous les pays ne communiquent pas systématiquement leurs données au GSAID, de sorte que la variante XEC est susceptible d’être présente dans davantage de pays », indique Bhanu Bhatnagar au Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe.

Le variant est répandu en Europe, où au moins 13 pays l’ont détecté, explique Bhatnagar. Jusqu’à présent, le XEC représente environ 8 % de tous les échantillons séquencés et signalés sur le continent ce mois-ci, selon les données du GSAID. En comparaison, il représentait environ 4 % des échantillons en août. Le variant le plus fréquemment séquencé en Europe est toujours le KP.3.1.1 – également de la famille des omicron – avec 48 % de tous les échantillons, précise Bhatnagar.

Le XEC est le plus répandu en France, représentant environ 21 % des échantillons séquencés de covid-19. Il gagne également du terrain en Allemagne et au Royaume-Uni, où il représente respectivement 15 % et 8 % des échantillons séquencés, indique François Balloux à l’University College de Londres.

Le nouveau variant a également été détecté aux États-Unis, où il représente environ 1 % des cas, précise Balloux. Cependant, le XEC n’apparaît pas sur la liste des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).) Suivi des variantes du covid-19qui inclut les variantes dès lors qu’elles représentent 1 % de tous les cas en une semaine.

Quels sont les symptômes du XEC ?

Jusqu’à présent, le XEC provoque les mêmes symptômes que les autres variants du Covid-19, comme de la fièvre, des maux de gorge, de la toux et des douleurs musculaires. « Nous serons attentifs à la possibilité d’avoir des caractéristiques cliniques distinctives », déclare Schaffner. « Nous en doutons, mais nous sommes toujours ouverts à cette possibilité. »

À quel point XEC est-il dangereux ?

Selon Schaffner, le XEC ne semble pas être plus dangereux ni provoquer une maladie plus grave que les précédents variants de la Covid-19. L’OMS ne l’a pas non plus désigné comme un variant préoccupant. En effet, il partage de nombreuses caractéristiques avec d’autres sous-variants d’Omicron, comme le fait qu’il provoque une maladie plus bénigne que les souches précédentes, explique Schaffner.

Le XEC est-il plus transmissible ?

Il est trop tôt pour dire si le XEC est plus transmissible que d’autres variants, dit-il. James Fielding Cependant, étant donné qu’il a pris pied parmi d’autres variants en circulation, il pourrait avoir un avantage qui lui permettrait de se propager plus facilement.

Par exemple, une analyse préliminaire de Mike Honey, un spécialiste des données en Australie, suggère que XEC deviendra la variante dominante Europe et le ROYAUME-UNI en octobre. Il prédit que la même chose se produira dans le NOUS et Canada plus tard dans le mois ou en novembre.

« Dans quelle mesure [spread] « Cette souche particulière deviendra, je pense que nous devons juste attendre et voir », dit Schaffner.

Les vaccins contre le Covid-19 fonctionnent-ils toujours contre le XEC ?

La bonne nouvelle est que les vaccins actuels contre la Covid-19 devraient protéger contre le XEC, explique Schaffner. En effet, les versions mises à jour ciblent les sous-variantes d’Omicron.

Le CDC recommande à toute personne âgée de 6 mois ou plus de recevoir une dose de rappel Covid-19 mise à jour si elle ne l’a pas fait cette année. ROYAUME-UNIDes vaccins mis à jour sont disponibles pour les personnes de 75 ans et plus, ainsi que pour celles qui vivent dans des établissements de soins pour personnes âgées ou dont le système immunitaire est affaibli.

En fin de compte, Schaffner estime qu’il n’y a aucune raison de paniquer à propos du XEC. « Le virus ne fait que commencer, mais il semble suivre le même schéma [as past ones]« Je réponds : c’est toujours la même chose. »