Xbox Tokyo Game Show 2024 : toutes les plus grandes annonces

Xbox est de retour au Japon pour le Tokyo Game Show et présente cette année une sélection de jeux de partenaires tiers basés principalement au Japon. Alors que 2025 s’annonce comme une grande année pour l’entreprise grâce à l’arrivée de jeux comme Doom : The Dark Ages, South of Midnight, et bien d’autres encore, Xbox s’est concentrée sur le meilleur du Japon. Ces jeux allaient des JRPG à l’horreur, en passant par des jeux de combat basés sur des séries animées bien-aimées et des bizarreries interactives qui arriveront bientôt sur les consoles Xbox et les PC. Dans le cas où la diffusion en direct a eu lieu à une heure qui était chemin trop tôt pour vous, vous pouvez consulter ci-dessous un récapitulatif de tout ce qui a été annoncé par Xbox.