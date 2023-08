Xbox Series X : Rethèmez votre console de jeu avec Starfield Wrap

Xbox se penche sur le battage médiatique du jeu Starfield en sortir un nouvel habillage pour la Xbox Series X qui permet aux joueurs d’ajouter une personnalisation à leur console sans avoir à acheter une toute nouvelle unité, a déclaré Microsoft lundi.

Trois nouveaux wraps, qui coûtent entre 45 et 50 dollars, offrent « une option plus abordable et plus durable que l’achat d’une édition spéciale ou d’une console en édition limitée », a déclaré Microsoft.

Étant donné que l’emballage de la console Xbox Series X n’est pas un autocollant, il peut facilement être plié autour de votre console et retiré. Microsoft a déclaré que l’extérieur est enveloppé de microfibre et a une « sensation high-tech blanche douce et lisse » sécurisée « avec une fermeture auto-agrippante ». Contrairement à une peau en vinyle, ces enveloppes semblent être faites d’un matériau plus épais et ne sont pas aussi affleurantes qu’un autocollant sur la console de jeu.

En plus de Starfield, les enveloppes seront également disponibles dans les coloris camouflage arctique et camouflage minéral. Déjà pour Starfield, Microsoft a sorti une édition limitée contrôleur sans fil et casquetous deux épuisés.

Un exemple de l’habillage de la console Xbox Series X, édition Starfield. Microsoft

L’habillage de l’édition Starfield sera lancé le 18 octobre, suivi des versions camo le 10 novembre. Vous pouvez précommandez-les maintenant.

Microsoft n’est pas le premier fabricant de consoles à proposer aux joueurs des moyens de personnaliser leurs consoles. Sony a publié des couvertures de console PS5 au début de l’année dernière dans une variété de couleurs différentes. Les couvertures limitées incluent une variante Spider-Man 2 ainsi qu’un Édition LeBron James. Bien que Sony n’ait pas donné de chiffres exacts sur la façon dont ses couvertures de console se sont vendues, étant donné que la société a vendu plus de 40 millions d’unités PS5, les ventes d’accessoires sont probablement un facteur important dans les revenus globaux de PlayStation. Il n’est pas surprenant que Microsoft offre à ses fans des options de personnalisation similaires.