Xbox propose 2 jeux gratuits à télécharger dès maintenant, sans Game Pass

Les Free Play Days reviennent une fois de plus – et l’édition de ce mois-ci semble être exceptionnelle.

Microsoft s’est associé à 505 Games pour fournir la dernière gamme de jeux que les utilisateurs Xbox peuvent essayer gratuitement.

Comme vous le savez peut-être, la plupart des éditions des Free Play Days nécessitent un abonnement Xbox Game Pass et bien que cela continue d’être le cas pour huit des jeux de ce mois-ci, il y en a deux que tout le monde peut essayer.

C’est vrai. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Game Pass pour participer, alors sans plus tarder, permettez-moi de vous révéler quels sont ces jeux.

Le premier est Ghostrunner 2qui a été lancé l’année dernière.

Dans notre critique de ce fantastique jeu d’action et de plateforme, nous avons écrit : «Ghostrunner 2 « Le jeu s’inspire de la mentalité classique des jeux à l’ancienne, qui consiste à pousser aussi fort que possible pour obtenir les meilleurs temps dans un niveau, et à se dire que vous aurez encore une chance dans un niveau difficile avant de regarder l’horloge et de réaliser qu’il est 2 heures du matin. »

Jetez un oeil à Ghostrunner 2 en action ci-dessous.

Ghostrunner 2 est disponible en échantillon dès maintenant, la période d’éligibilité gratuite se terminant le dimanche 22 septembre à 23h59 PDT.

Il n’y a qu’une seule condition, vous ne pouvez pas dépasser trois heures de jeu.

Le deuxième jeu que vous pouvez essayer est Contrôle – l’excellent titre d’action-aventure 2016 de Remedy Entertainment.

C’est un bon moment pour rattraper son retard Contrôle un jeu de suivi est également en préparation, ainsi qu’un spin-off coopératif.

Ce jeu restera disponible jusqu’au dimanche 22 septembre également. Aucune limite de temps n’a été spécifiée.

Si vous avez un abonnement Game Pass, vous pourrez également en profiter Chroniques d’Eiyuden : Hundred Heroes, Terraria, Crime Boss : Rockay City, Stray Blade, Miasma Chronicles, Compétition Assetto Corsa, Bloodstained : Ritual of the Night et Chevaliers du portail.

Ces jeux resteront également disponibles jusqu’à la même heure dimanche.

Dans l’ensemble, le choix est vaste. La question est de savoir quel sera votre premier choix.