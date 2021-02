Xbox Live, accès au jeu dans le cloud Game Pass après avoir été indisponible pendant des heures

Jeu sur! Après des heures sans jeu, les joueurs Xbox Live peuvent enfin jouer à nouveau jeudi soir, bien qu’après l’heure du coucher pour certains joueurs de la côte Est.

Le service de jeux en ligne de Microsoft, qui permet aux joueurs de participer à des jeux multijoueurs et d’accéder à des jeux basés sur le cloud, était en panne pendant plus de quatre heures jeudi après-midi.

En plus des plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels qui s’abonnent à Xbox Live pour les jeux multijoueurs, 18 millions paient pour Xbox Game Pass et doivent se connecter à Xbox Live pour accéder à ce service de jeu en nuage.

«Les utilisateurs devraient à nouveau pouvoir se connecter, effectuer des achats et rejoindre des sessions de chat», lisez la mise à jour du support Xbox sur Twitter à 21 h 29 HE. « Merci pour votre patience et comme toujours, nous vous écoutons. »

La page Web Xbox Live Status indique que la panne a commencé à 15 h 15 HE. À 17 h 39 HE, il a noté que «nous sommes sur le point de résoudre le problème» pour les jeux multijoueurs et les jeux en nuage.

Pourtant, ce n’était pas une panne opportune pour certains joueurs Xbox. « Enfin asseyez-vous pour le jeu et Xbox Live est en panne! » a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a utilisé un clip vidéo de « Forest Gump » du personnage principal en cours d’exécution pour montrer comment les joueurs se sentent lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter en ligne.

