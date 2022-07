Xbox Gaming arrive sur le réseau 5G de Verizon

Verizon vend maintenant Xbox All Access, un plan de paiement pour les consoles de jeu Xbox One S et Xbox One X qui commence à 24,99 $/mois. Verizon vend maintenant des consoles Xbox n’est pas vraiment excitant pour nous, mais ce qui est intéressant, c’est l’accès au Game Pass qui est inclus avec Microsoft’s All Access.

Avec Game Pass, les utilisateurs All Access bénéficient d’un accès en streaming à une vaste bibliothèque de jeux, même disponible sur votre smartphone via une connexion cellulaire. Dans ce cas, ce serait le réseau 5G de Verizon, qui devrait être plus que capable de diffuser un jeu tant que vous disposez d’un forfait de données permettant une telle utilisation. Disons que vous offrez la Xbox à votre enfant, mais profitez du Game Pass pour vous-même, cela semble être un juste 25 $ + par mois.

Si cette offre vous intéresse, elle sera mise en ligne à partir du 28 juillet.

// Verizon