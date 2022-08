Xbox Game Pass Ultimate Review : La meilleure offre de contenu dans les jeux

Xbox Game Pass Ultimate est un jeu à volonté service d’abonnement aux jeux vidéo avec une valeur exceptionnelle. Il a évolué bien au-delà de ses origines liées à la Xbox pour devenir un abonnement qui offre quelque chose à tous ceux qui jouent à des jeux, et englobe désormais les téléchargements de jeux sur console et PC, l’accès aux services multijoueurs en ligne, un accord avec le géant du jeu EA et un service basé sur le cloud. qui diffuse des jeux sur presque tous les appareils. Il propose également de nombreux jeux de lancement du jour 1 des propres studios de Microsoft.

Trouver la bonne version de Game Pass peut être déroutant. Microsoft propose plusieurs versions, mais en raison de la répartition des fonctionnalités entre elles, seul le plan Ultimate à 15 $ par mois, que nous raccourcirons ici en XGPU, avec tous les avantages détaillés ci-dessus, a vraiment du sens.

C’est cette collection de fonctionnalités, pour moins que le coût d’un abonnement Netflix 4K, qui vaut à Game Pass Ultimate un prix du choix des éditeurs, surtout si vous avez le moins cher (et parfois à prix réduit) Version Xbox série S de la console.

Comme Gamme unique de fonctionnalités

Idéal pour les jeux sur console et sur PC

Catalogue de 400 jeux N’aime pas Les jeux disponibles changent fréquemment

Les maux de tête de l’intégration PC

Cloud gaming limité à 1080p à 60fps

Choisissez le bon forfait

Le bon vieux Game Pass coûte 10 $ par mois et ne comprend qu’une bibliothèque de jeux, des plus célèbres aux plus obscurs, que vous pouvez télécharger et jouer sur Xbox One ou Xbox série X et série S consoles. Comme pour tous ces abonnements, les jeux entrent et sortent régulièrement de la bibliothèque en raison d’accords de licence, mais les produits de base de Microsoft tels que Halo et Forza sont généralement permanents. Même lorsqu’un jeu quitte la bibliothèque, vous pouvez transférer votre progression vers une autre vitrine comme Steam – pas facilement, mais vous pouvez le faire.

Si vous souhaitez jouer à des jeux multijoueurs en ligne, dans la plupart des cas, vous aurez besoin d’un abonnement Xbox Live distinct de 10 $ par mois pour jouer en ligne contre d’autres personnes. C’est inclus dans le package Ultimate, vous pouvez donc déjà voir pourquoi c’est le plan vers lequel Microsoft vous pousse vraiment.

Notez que les jeux gratuits, comme Fortnitene nécessitent pas d’abonnement Xbox Live pour le multijoueur.

Le plan Game Pass pour PC de 10 $ par mois utilise une application Xbox uniquement pour Windows pour télécharger et installer un sous-ensemble de jeux de la bibliothèque Game Pass complète pour s’exécuter localement plutôt que de diffuser. Comme il s’agit de jeux PC complets, vous aurez besoin d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau de jeu avec une carte graphique et un processeur suffisamment puissant, ainsi que beaucoup d’espace disque dur, pour l’utiliser. Game Pass pour PC comprend également Jeu EAun abonnement qui coûte à lui seul 5 $ par mois ou 30 $ par an.

Mais la meilleure valeur réside dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Pour 15 $ par mois, vous obtenez à la fois les bibliothèques de jeux console et PC, les avantages et les remises d’EA Play, ainsi que Xbox Gold – 10 $ par mois à lui seul – qui se concentre sur les jeux multijoueurs en ligne. Pour couronner le tout, vous pouvez jouer sur des téléphones, des iPad ou même un Mac en utilisant Jeu en nuage Xbox. Pour tous ceux qui aiment tous les deux jeux sur console et PC, vous auriez du mal à trouver une meilleure offre, surtout si les jeux en nuage continuent de devenir une partie plus importante du mélange.

Sélection de jeu

Les jeux d’action-aventure et les séries de tir comme Battlefield, Destiny 2, Gears of War et Halo constituent la majorité du catalogue du service d’environ 400 jeux. Selon nos calculs, les jeux d’action/aventure représentaient 30 % des titres sur Game Pass, les jeux de tir représentant 15 % supplémentaires. Les RPG et les titres sportifs ont également eu une bonne performance, mais les fans d’horreur et les amateurs de puzzle trouveront une sélection plus petite (environ 5% de la bibliothèque). Pourtant, Game Pass offre un accès à des plateformes classiques comme Banjo Kazooie, des jeux d’association et de puzzle, des RPG et des jeux indépendants uniques tels que Douze Minutes et Enfers.

Les jeux sont classés en catégories afin que vous puissiez facilement trouver des jeux adaptés aux familles, bourrés d’action ou même un dernier coup à des jeux qui expirent bientôt de la plate-forme. Game Pass est un service tellement complet et intuitif – une fois que vous avez trouvé un titre qui vous intéresse, téléchargez simplement le jeu pour commencer à jouer.

Dan Ackerman/Crumpe



La différence Game Pass Ultimate : Étendue et profondeur

Aux fins prévues, Microsoft dispose d’avantages inégalés par rapport à ses concurrents pour plusieurs raisons. La société a une longue histoire dans le domaine des jeux — Simulateur de vol Microsoft lancé il y a près de 40 ans et le Xbox il y a plus de 20 ans — et il possède l’interface de programmation graphique DirectX utilisée à la fois par Windows et ses consoles Xbox. Il possède des studios de développement de jeux bien établis et engloutit de plus en plus de studios indépendants chaque année, et il entretient des relations avec tous les développeurs de jeux importants. Et il exploite un vaste réseau de centres de données à la pointe de la technologie optimisés pour servir les applications cloud : Xbox Cloud Gaming concerne autant Azure que le plaisir.

La clé ici est “l’objectif visé”, car XGPU n’est que l’un de nos deux prix du choix des éditeurs de jeux en nuage : l’autre est Nvidia GeForce maintenant. XGPU est idéal si vous ne disposez pas déjà d’une grande bibliothèque de jeux ou si vous souhaitez y jouer sur n’importe quel appareil, ce qui en fait un bon choix pour presque tout le monde. GeForce Now est idéal si vous avez déjà une grande bibliothèque de jeux PC et que vous souhaitez y jouer sur n’importe quel appareil avec une qualité et des fréquences d’images élevées, ce qui en fait un bon choix pour les joueurs plus expérimentés.

Les deux se complètent plus qu’ils ne se font concurrence, et ils nécessitent le moins de travail d’adaptation pour les développeurs, assurant une croissance rapide du nombre de jeux pris en charge. Il faut probablement plus de temps pour signer les accords de licence que pour préparer un jeu pour l’un ou l’autre service.

En revanche, la plupart des concurrents de XGPU ne traitent que des éléments de l’ensemble ; par exemple, Google Stadia et Amazon Luna disposent de réseaux robustes pour la diffusion en continu sur plusieurs appareils, mais ils disposent de petites bibliothèques de jeux car les jeux sont plus difficiles à transférer.

Et une ironie ennuyeuse est que Sony avait la plus grande longueur d’avance sur les jeux en nuage et l’a pratiquement gâché, laissant PSNow juste un choix agréable et relativement peu coûteux en tant que bibliothèque de jeux pour la PlayStation qui n’offre même pas les dernières exclusivités de Sony. comme le fait XGPU.

Dan Ackerman/Crumpe



Où ça tombe court

En tant que touche-à-tout, XGPU ne maîtrise pas tous les aspects. Par exemple, son flux de jeu en nuage est toujours limité à 1080p à 60 ips, tandis que Stadia peut faire 4K et GeForce Now 1440p à 120 ips.

Et il y a peu de choses plus rageuses que de s’installer pour jouer sur votre PC et de découvrir que le jeu ne se lancera pas tant que vous n’aurez pas mis à jour Windows parce que l’application Xbox est trop imbriquée avec le Microsoft Store – un buzzkill majeur qui a fréquemment poussé nous permet de passer à d’autres jeux non Game Pass.

Il propose un nombre notable de nouveaux jeux et de lancements dès le premier jour, mais la bibliothèque propose également des jeux régulièrement. Comme de nombreux services d’abonnement, le jeu (ou le film ou l’émission télévisée) que vous voulez semble toujours être sur le service auquel vous n’êtes pas abonné.

Bien qu’il soit formidable qu’EA Play soit inclus dans le prix de l’abonnement pour XGPU, il n’est pas intégré aussi étroitement. Par exemple, sur le PC, vous devez encore installer un autre lanceur et les paramètres familiaux dans XGPU ne s’appliquent pas à EA Play.

Le jeu de la valeur

Lors de son lancement, Game Pass ressemblait beaucoup à Netflix à ses débuts en streaming : une idée intéressante, mais un catalogue mince. C’est maintenant la plate-forme de sortie par défaut pour les principaux jeux des éditeurs associés à Microsoft tels que Bethesda et les séries à succès comme Halo et Forza.

Au fur et à mesure qu’il évoluait vers l’hydre à plusieurs têtes qu’est Game Pass Ultimate, il est difficile de rationaliser même l’achat d’une Xbox sans également s’abonner. Un abonnement de 12 mois coûte le même prix que trois nouvelles versions majeures de jeux (ou même moins, maintenant que beaucoup de nouveaux jeux ont bondi à 70 $). Et plus important encore, cela donne aux joueurs la possibilité de goûter à une gamme bien plus large de jeux de développeurs de toutes tailles, résolvant l’un des plus grands problèmes de découverte du jeu.