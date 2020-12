Microsoft a annoncé une nouvelle mise à jour du micrologiciel Xbox qui apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités aux consoles Xbox, notamment une fonctionnalité qui permettra aux membres Xbox Game Pass de précharger les jeux à venir sur leur Xbox. La mise à jour de novembre 2020, annoncée lundi, est en cours de déploiement pour les condoles Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de préinstaller les prochains titres Xbox Game Pass à partir d’une nouvelle section « Prochainement » disponible sur la console ou dans l’application Xbox pour Android et iOS.

Microsoft, tout en faisant l’annonce, a déclaré que tous les jeux ne prendraient pas en charge le préchargement, mais que les utilisateurs peuvent toujours les mettre en file d’attente pour téléchargement dès qu’ils sont disponibles via l’application. En dehors de cela, la plupart des fonctionnalités de la mise à jour de novembre 2020 pour les consoles Xbox sont liées aux consoles de nouvelle génération, la Xbox Series X et la Xbox Series S.La mise à jour apporte six nouveaux choix d’arrière-plan dynamiques pour la Xbox Series X | S, avec certains d’entre eux rendent hommage aux générations précédentes de Xbox. La nouvelle mise à jour permet également de montrer aux utilisateurs quels jeux utilisent la fonction Auto HDR des nouvelles consoles Xbox, qui peuvent être consultées en ouvrant le Guide Xbox en appuyant sur le bouton Xbox de votre manette pendant que le jeu est en cours d’exécution. En outre, la mise à jour de novembre 2020 permet également aux utilisateurs d’ajouter des membres de leur famille à leurs consoles Xbox pendant la configuration.

Microsoft a lancé ses nouvelles consoles Xbox Series S et Xbox Series X le mois dernier. Les consoles de nouvelle génération de la société sont devenues un concurrent direct de la PlayStation 5. Les Xbox Series X et Series S ont été lancées en Inde le 10 novembre et sont au prix de Rs 49 990 et Rs 34 990 respectivement.