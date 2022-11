Xbox Game Pass : Meilleurs jeux sur le service de jeu par abonnement de Microsoft

Si vous êtes propriétaire d’une Xbox, un Abonnement Xbox Game Pass

est presque un incontournable. Le service, qui coûte de 10 $ à 15 $ par mois, comprend non seulement un grand, catalogue de jeux en constante évolution pour télécharger et jouer, mais regroupe également l’accès aux services multijoueurs en ligne. Le niveau Game Pass Ultimate à 15 $ ajoute des jeux PC et jeu en nuage qui fonctionne sur les consoles, les PC, les téléphones et les tablettes.

Lire la suite: Meilleurs services d’abonnement aux jeux

Contrairement à ce qui est autrement similaire Playstation Plus service d’abonnement, Game Pass comprend un bon nombre de nouveaux jeux de haut niveau au lancement, tels que Halo Infinite, et comprendra de nouveaux jeux Bethesda, comme ceux de 2023 Champ d’étoiles. PlayStation Plus est largement axé sur un ancien catalogue de jeux.

Pour les joueurs sur PC, Game Pass est moins indispensable. Les joueurs sur PC ont accès aux jeux de magasins en ligne comme Steam et Epic Game Store, et aux options cloud de Nvidia GeForce Now à Amazon Luna (désolé, Google Stadia). Mais il offre la possibilité de prendre certains jeux et de les jouer à la fois sur PC et sur console, en synchronisant votre progression en cours de route.

Lire la suite: Meilleurs services de jeux en nuage

Si vous êtes sur la clôture à propos de Game Pass, ou si vous cherchez simplement des suggestions sur ce qu’il faut jouer, vous trouverez ci-dessous quelques favoris récents et classiques sur le service. À noter en ce moment sont Vampire Survivors, un shoot-em-up minimaliste, A Plague Tale: Requiem, qui est une suite d’un jeu indépendant très apprécié, et Chivalry 2, un jeu multijoueur médiéval compétitif, que j’obtiens un grand expulser de. Le Scorn inspiré de HR Giger est un excellent exemple de jeu au look cool qu’il est bon d’essayer via Game Pass, mais vous ne voudriez probablement pas payer le prix fort.

Nouveau et remarquable

Hits récents

Les classiques incontournables

Choix de jeu sur PC

Nous garderons cette liste à jour avec de nouveaux ajouts et de nouvelles suggestions du personnel. Vous pouvez également consulter nos choix pour le meilleurs jeux sur PlayStation Plus.