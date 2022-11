Xbox dévoile Black Panther en édition limitée avec Letitia Wright

Marvel Studios s’associe à Xbox pour une console Black Panther en édition limitée et annonce de nouvelles initiatives STEM.

Le moment est venu Marvel Studios a officiellement publié le deuxième opus de la franchise Black Panther Wakanda pour toujours. Un moment doux-amer pour les fans de la franchise suite au décès de Chadwick Boseman. Le film promet d’être un hommage à Chadwick tout en poussant l’histoire de Wakanda en avant. Pour promouvoir le film, Marvel s’associe à diverses marques, mais la collaboration Xbox pourrait être la seule.

Marvel Studios et Xbox dévoilent des initiatives Xbox et STEM en édition limitée avec l’aide de Letitia Wright

Marvel et Xbox se sont associés pour une console personnalisée Black Panther Series X de nouvelle génération. Vous voulez tenter votre chance pour gagner une tête à xbox.com/blackpanther. La console s’inspire du costume de Shuri dans Black Panther et le support du contrôleur fait le Wakanda X, ne devient pas beaucoup plus cool que cela.

Parallèlement à la console, Xbox a lancé des initiatives STEM majeures avec l’aide de Shuri joué par Letitia Wright. L’objectif des initiatives est d’inspirer une nouvelle génération de héros comme le scientifique en chef de Wakanda Shuri joué par l’actrice, d’innover et de créer grâce à des activations immersives, des expériences numériques, des initiatives de codage, du matériel personnalisé et des accessoires.

Matériel Xbox personnalisé inspiré de la panthère noire

En collaboration avec Marvel Studios, Xbox a créé des consoles Xbox personnalisées sur le thème du film inspirées du salut emblématique de Wakandan, des supports de manette personnalisés, fournis avec des répliques de perles Kimoyo et des breloques en sterling personnalisées. Ces consoles et accessoires personnalisés sont disponibles pour gagner sur le Twitter de Xbox et seront présentés sur le microsite Xbox officiel “Black Panther : Wakanda Forever” sur xbox.com/wakanda-forever, où les consommateurs peuvent participer aux cadeaux à durée limitée, explorer plus d’informations sur le film et les promotions Xbox exclusives.

MakeCode Curriculum (Site Internet: https://aka.ms/wakanda)

Les innovateurs en herbe peuvent participer à un tout nouveau programme MakeCode inspiré du film, où les utilisateurs apprennent à écrire du code pour leur propre jeu jouable sur le thème “Black Panther”. Ces exclusivités matérielles et logicielles seront mises à la disposition des fans et des étudiants dans le monde entier et via les programmes NTA de Microsoft qui fonctionnent avec plus de 1900 entreprises sociales et organisations à but non lucratif noires.

Rachats de théâtre communautaire

À partir du 11 novembre, Microsoft s’associe à cinq créateurs pour organiser des projections privées à travers les États-Unis, donnant aux jeunes défavorisés l’occasion de rêver et de se voir comme l’avenir des innovateurs technologiques. Les fans auront la chance d’interagir avec les créateurs, d’en savoir plus sur MakeCode et de vivre des moments de célébration uniques et mémorables.

Conférence HBCU Wakandan

Le 7 novembre, Xbox a accueilli le professeur Jacoby DuBose pour donner la toute première conférence Wakandan HBCU du Chadwick A. Boseman College of Fine Arts de l’Université Howard, où il développera le programme MakeCode et participera à un panel d’innovateurs du jeu noir et des STEM. Cette conférence sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux de l’Université.

Vidéo de drone étoilé

Xbox a lancé une présentation spéciale de drone haut dans le ciel nocturne racontée par l’actrice Letitia Wright, nous rappelant que tout comme Black Panther dans la série de films, nous avons chacun le potentiel d’alimenter nos rêves. Le programme dirige les participants vers le microsite officiel Xbox sur le thème « Black Panther : Wakanda Forever » à xbox.com/wakanda-forever.