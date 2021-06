Xbox Cloud Gaming désormais disponible sur iOS et desktop via le navigateur

Microsoft a annoncé aujourd’hui le lancement du service Xbox Cloud Gaming via le Web pour les appareils Apple ainsi que les ordinateurs de bureau. Le service est désormais disponible dans 22 pays pour les abonnés du service Xbox Game Pass Ultimate.

Pour accéder au service, vous devez visiter xbox.com/play via le navigateur Microsoft Edge, Chrome ou Safari sur votre iPhone, iPad, PC ou Mac. Si vous êtes déjà abonné au service Game Pass Ultimate et dans l’un des 22 pays pris en charge, vous pouvez immédiatement commencer à jouer à plus de 100 jeux.

Microsoft dit que les jeux fonctionnent sur le cloud sur du matériel Xbox Series X personnalisé. Les jeux sont diffusés jusqu’à 1080p 60fps.

Vous pourrez jouer à l’aide d’une manette Bluetooth, telle que la manette sans fil Xbox ou d’autres modèles pris en charge. Sur mobile, vous pourrez également profiter des commandes tactiles personnalisées activées pour plus de 50 titres.

La liste des pays pris en charge comprend actuellement l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Tchéquie, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Corée, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, et États-Unis.

