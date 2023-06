Xbox Boss confirme la dernière place dans Console Wars, dit que CoD restera sur PlayStation

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a pris la parole vendredi lors de la bataille judiciaire en cours entre Microsoft et la Federal Trade Commission des États-Unis au sujet de l’acquisition prévue par le géant de la technologie de l’éditeur de jeux Activision Blizzard. Spencer a révélé des choses intéressantes sur les pratiques commerciales de Microsoft et a fait des allégations sur les mouvements du fabricant de PlayStation Sony en tant que fournisseur rival de consoles de jeux.

Spencer a déclaré que Microsoft occupe actuellement la troisième place derrière Sony et Nintendo dans la guerre des consoles, selon un rapport de The Verge. Il a également déclaré, sous serment, que si l’acquisition se concrétisait, il ne retirerait ni ne dégraderait les jeux Call of Duty d’Activision Blizzard sur la plate-forme PlayStation.

« Je lèverais la main, je ferais tout ce qu’il faut », a déclaré Spencer au tribunal. « Mon engagement est, et mon témoignage est, que nous continuerons à expédier les futures versions de Call of Duty sur la PlayStation 5 de Sony. »

Le populaire jeu de tir à la première personne sur le thème militaire est l’un des éléments clés de cette bataille judiciaire alors que Microsoft cherche à conclure son accord d’acquisition de l’éditeur de Call of Duty Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. La FTC soutient que l’acquisition créerait un manque de concurrence dans l’industrie du jeu vidéo.

Au cours de son témoignage, Spencer a fait des allégations sur les mouvements de Sony en tant que concurrent. Il a allégué que Sony consacrait ses revenus à essayer de réduire la place de la Xbox sur le marché, notamment en signant des sociétés tierces pour empêcher la sortie de leurs jeux sur la Xbox. Spencer a déclaré que Sony s’était retenu d’envoyer des kits de développement à Microsoft pour la PS5, entraînant un retard dans la sortie de Minecraft pour la console et une version du jeu qui n’était pas optimisée.

Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les remarques de Spencer.

La bataille judiciaire entre Microsoft et la FTC survient plus d’un an après que le fabricant de Xbox a annoncé sa décision d’acheter Activision Blizzard. Depuis lors, Microsoft a demandé l’approbation de l’acquisition auprès des régulateurs antitrust des différents pays dans lesquels la société exerce ses activités. Les plus grands obstacles pour la société sont le Royaume-Uni et les États-Unis, les agences des deux pays bloquant l’accord et invoquant des inquiétudes concernant le manque de concurrence dans l’industrie du jeu vidéo.

