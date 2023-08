Xbox ajoute un nouveau système de frappe pour démarrer les mauvais joueurs

Désolé les joueurs, Xbox dit que vous devez vous comporter. À partir d’aujourd’hui, Xbox réprimera ses normes communautaires en déployant une grève de huit politique qui devrait aider freiner les abus comportement tout en éduquant les joueurs sur leur propre feuille de route.

UN article de blog du vice-président de Xbox Player Services, Dave McCarthy, décrit les détails de le nouveau système. Les joueurs qui ne respectent pas les normes communautaires de la plateforme recevront un avertissement. Un avertissement restera sur le compte d’un utilisateur pendant six mois et bloquera l’accès à certaines fonctionnalités sociales Xbox telles que la messagerie, le multijoueur et le chat de groupe pendant une durée en fonction de la gravité de l’infraction. Aujourd’hui, chaque utilisateur Xbox commencera avec zéro grève dans ce nouveau système, et une fois qu’un utilisateur aura atteint huit ans, il sera suspendu des fonctionnalités sociales pendant un an.

« Ce système révisé donne aux joueurs une meilleure compréhension de la sévérité de l’application et de l’effet cumulatif de plusieurs applications », a écrit McCarthy dans le post. « La transparence de l’application consiste à donner aux joueurs des éclaircissements sur l’impact de leur comportement sur leur expérience. »

Le nouveau système permet également aux utilisateurs de jeter facilement un coup d’œil à leur propre dossier disciplinaire. L’interface de l’historique d’application montrera au joueur combien de frappes il a ainsi que pourquoi il a reçu ces frappes. Le menu contiendra également un lien pratique vers les normes communautaires de la plate-forme afin que les utilisateurs puissent se perfectionner pour éviter les récidives. Différentes infractions effectuer différents nombres de grèves – McCarthy a comparé cela aux programmes de points de permis de conduire. Un graphique dans le blog illustre quelques exemples: le blasphème est un coup, le comportement sexuellement inapproprié est deux coups et le discours de haine est trois coups. Les joueurs pourront également faire appel des grèves.

Le nouveau système arrive alors que Xbox continue d’essayer de se débarrasser de la puanteur de la culture de jeu toxique de sa marque. Le vice-président exécutif de l’entreprise, Phil Spencer dit précédemment que la Xbox n’est pas une plate-forme de parole libre, mais une plate-forme conçue pour les jeux et le divertissement. L’attitude de Spencer et les efforts de Xbox pour freiner le comportement des mauvais joueurs sont non sans mandat – la Ligue anti-diffamation dit qu’en 2021, 83 % des 80 millions de joueurs adultes interrogés ont déclaré avoir été victimes de harcèlement dans les jeux multijoueurs en ligne.