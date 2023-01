XBB.1.5 est la sous-variante la plus transmissible de Covid à ce jour, selon l’OMS

La sous-variante XBB.1.5 omicron qui domine actuellement les États-Unis est la version la plus contagieuse de Covid-19 à ce jour, mais elle ne semble pas rendre les gens plus malades, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid-19, a déclaré que les responsables de la santé mondiale s’inquiétaient de la rapidité avec laquelle la sous-variante se propage dans le nord-est des États-Unis. Le nombre de personnes infectées par XBB.1.5 a doublé aux États-Unis environ toutes les deux semaines, ce qui rend c’est la variante la plus courante circulant dans le pays.

“C’est la sous-variante la plus transmissible qui ait été détectée à ce jour”, a déclaré Van Kerkhove aux journalistes lors d’une conférence de presse à Genève mercredi. “La raison en est les mutations qui se trouvent dans cette sous-variante d’omicron permettant à ce virus d’adhérer à la cellule et de se répliquer facilement.”

Il a été détecté dans 29 pays jusqu’à présent, mais il pourrait être encore plus répandu, a déclaré Van Kerkhove. Le suivi des variantes de Covid est devenu difficile à mesure que le séquençage génomique décline à travers le monde, a-t-elle déclaré.

L’OMS ne dispose pas encore de données sur la gravité de XBB.1.5, mais rien n’indique pour le moment qu’il rende les gens plus malades que les versions précédentes d’omicron, a déclaré Van Kerkhove. Le groupe consultatif de l’OMS qui suit les variantes de Covid mène une évaluation des risques sur XBB.1.5 qu’il publiera dans les prochains jours, a-t-elle déclaré.

“Plus ce virus circule, plus il aura d’opportunités de changer”, a déclaré Van Kerkhove. “Nous nous attendons à de nouvelles vagues d’infection dans le monde, mais cela ne doit pas se traduire par de nouvelles vagues de décès car nos contre-mesures continuent de fonctionner.”

Les scientifiques disent que XBB.1.5 est à peu près aussi efficace pour esquiver les anticorps des vaccins et des infections que ses parents XBB et XBB.1, qui étaient à ce jour deux des sous-variantes les plus évasives immunitaires. Mais XBB.1.5 a une mutation qui le fait se lier plus étroitement aux cellules, ce qui lui donne un avantage de croissance.

Alors que XBB.1.5 se propage rapidement aux États-Unis, la Chine lutte contre une augmentation des cas et des hospitalisations après avoir abandonné sa politique zéro-Covid en réponse aux troubles sociaux à la fin de l’année dernière. Les responsables américains et mondiaux de la santé ont déclaré que Pékin ne partageait pas suffisamment de données sur la flambée avec la communauté internationale.

“Nous continuons de demander à la Chine des données fiables et régulières plus rapides sur les hospitalisations et les décès ainsi qu’un séquençage viral en temps réel plus complet”, a déclaré mercredi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux journalistes à Genève.

Un nombre croissant de pays, dont les États-Unis, exigent que les passagers des compagnies aériennes en provenance de Chine soient testés négatifs pour Covid avant d’embarquer sur leurs vols. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que ces mesures manquaient de fondement scientifique et a accusé les gouvernements de manipuler Covid à des fins politiques. Mais le directeur général de l’OMS a déclaré que les exigences étaient compréhensibles étant donné les données limitées provenant de Chine.

“Avec une circulation en Chine si élevée et des données complètes qui ne sont pas disponibles, il est compréhensible que certains pays prennent des mesures qui, selon eux, protégeront leurs propres citoyens”, a déclaré Tedros mercredi.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Pékin a partagé mardi des données avec l’OMS indiquant que les sous-lignées BA.5, BA.5.2 et BF.7, représentent environ 98% de toutes les infections dans le pays. Mais Van Kerkhove a déclaré que la Chine ne partageait pas suffisamment de données de séquençage provenant de tout le vaste pays.

“Il ne s’agit pas seulement de savoir quelles variantes circulent”, a déclaré Van Kerkhove. “Nous avons besoin que la communauté mondiale les évalue, examine mutation par mutation pour déterminer s’il s’agit de nouvelles variantes circulant en Chine mais aussi dans le monde.”