Xavier Woods veut que New Day passe au sérieux sur WWE RAW

The New Day est déterminé à revenir sur la bonne voie sur WWE RAW.

Lors de l’épisode du 16 septembre de WWE RAW, Xavier Woods était clairement frustré après que New Day ait défié sans succès le Judgment Day pour le titre de Champion du Monde par équipe de la WWE. Woods a déclaré que quelque chose devait changer. Ce revers est survenu après des semaines de tension croissante.

Woods est apparu dans les coulisses de l’épisode du 23 septembre de WWE RAW, et Kofi Kingston l’a rejoint. Kingston a dit qu’il avait beaucoup réfléchi, et Woods s’est excusé. Il a dit que c’était de l’histoire ancienne, mais Woods avait mentionné qu’ils devaient se remettre sur les rails avant leur dixième anniversaire. Kingston a ensuite sorti quelques mots Butin-Des O, un trombone et des crêpes, comme il soulignait ce qui en faisait le New Day.

Kingston a suggéré qu’ils pourraient tout faire pour les fans, mais Woods a dit que ça aurait pu être bien quand ils étaient au sommet, mais ils n’avaient pas remporté de titres depuis des années. Il a fait remarquer qu’ils perdaient et qu’ils devaient donc être plus sérieux. Kingston a acquiescé et a admis qu’il n’avait pas pris de bonnes décisions ces derniers temps. Dans cet esprit, il a dit que Woods pourrait prendre les décisions pour le New Day au cours des prochaines semaines. Il a dit que Woods pourrait être le quart-arrière.

American Made a interrompu et s’est moqué de New Day. Chad Gable les a traités de has-been. Ils ont fait des allers-retours. Woods a alors défié les Creed Brothers de les affronter plus tard dans l’émission, et Gable a accepté.

Les deux équipes se sont ensuite affrontées dans un match très disputé. Chad Gable est intervenu et Woods et Kingston se sont embrouillés à quelques reprises. American Made en est finalement ressorti victorieux.

