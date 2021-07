Xavier Woods bat Bobby Lashley, Charlotte Flair attaque Rhea Ripley

Le Raw de lundi soir était l’épisode de retour à la maison avant le prochain paiement à la séance (PPV) de Money in the Bank (MITB), ce qui en fait la dernière chance de la marque rouge d’apporter des modifications à la carte de match. C’était également le dernier épisode de RAW du ThunderDome, car la compagnie commencera enfin à tourner. Cette semaine à RAW a vu le retour de Xavier Woods, qui a réclamé son match revanche, un match pour le titre solitaire a vu Sheamus mettre le championnat américain en jeu contre Humberto Carrillo. La société a également annoncé que les participants du MITB se battaient dans un duel Fatal 4-Way. Asuka, Naomi, Alexa Bliss et Nikki ASH voulaient toutes un peu d’élan avant le PPV.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lors de l’édition de cette semaine de WWE Raw.

Bobby Lashley contre Xavier Woods : Le spectacle final dans le ThunderDome a immédiatement lancé l’action alors que Lashey avait le dessus et lançait Woods autour du ring. Mais Woods a donné un coup de pied au ventre et a égalisé les choses avec un senton. Après s’être relayés pour se battre et reprendre le contrôle, Woods a finalement profité de l’excès de confiance de Lashley et a utilisé un berceau intérieur pour voler la victoire.

Lashley est revenu pour la fonction de clôture du salon VIP. Le MVP a commencé par glorifier les innombrables victoires de Bobby Lashley au Thunderdome. Il a également déclaré que le discours trash de Kingston il y a quelques semaines était correct et a apprécié ce que le MVP avait fait pour lui. Cependant, les célébrations étaient terminées alors qu’il détruisait l’ensemble du salon VIP avant de jurer de déchirer Kingston en deux au MITB.

Jinder Mahal se lamente d’avoir amené sa moto à Raw : Mahal conduisait sa moto sans savoir que ses jours étaient comptés. Drew McIntyre a détruit la moto de Mahal en disant que l’épée que Mahal a volée la semaine dernière était une réplique avant de casser et de renverser la moto personnalisée.

Fatal 4-Way – Nikki ASH a battu Naomi, Alexa Bliss et Asuka : Doudrop et Eva Marie sont intervenus au milieu du match, mais cela n’a pas beaucoup pris en compte car Nikki a remporté le duel après avoir enroulé Asuka à la fin.

AJ Styles contre Ivar : C’était le premier des deux matchs qui ont vu les équipes rivales s’affronter en simple. Ivar avait le dessus au départ, mais la distraction d’Omos a aidé Styles à donner un coup de pied au grand homme. En fin de compte, Ivar a réussi à frapper un énorme chelem, éliminant le champion par équipe et remportant la victoire surprise.

Erik contre Omos : Omos a fait ses débuts en simple et a égalisé les choses pour son équipe en remportant une victoire sur l’autre Viking Raider avec une bombe à choke.

Championnat des États-Unis – Sheamus contre Humberto Carrillo : Après l’avoir martelé dans les coulisses avant le match, Sheamus l’a percé avec un Brogue Kick dès que le combat a commencé et a remporté une victoire facile.

John Morrison contre Ricochet : Ricochet a mis Morrison à travers une échelle avec un énorme splash pour la broche et la victoire.

Rhea Ripley contre Natalya : La championne féminine de Raw et la championne par équipe féminine ont échangé des prises et des contres, avant que Ripley ne frappe son finisseur Riptide et ne termine le match en sa faveur.

