CINCINNATI: Zach Freemantle a marqué 28 points, Nate Johnson a drainé sept points à 3 points et marqué 25 points et Paul Scruggs a ajouté 20 points alors que Xavier battait l’Oklahoma 99-77 mercredi soir dans le Big 12 / Big East Challenge.

Freemantle, qui était un tir presque parfait de 12 pour 14, et Johnson ont chacun atteint des sommets en carrière pour les points et les 3 points Freemantle en a frappé quatre alors que les Mousquetaires poussaient leur séquence de victoires d’ouverture de la saison à sept matchs, égalant le départ de 7-0. à la saison 2016-17.

Xavier a établi un record du programme avec 19 3 points, atteignant plus de la moitié de leurs buts sur le terrain au-delà de l’arc. Xavier était 36 ​​pour 63 en tirant pour 57%.

Le jeu, joué devant 300 fans et un certain nombre de découpages dans le Cintas Center de 10000 places, était un brûleur de grange avec 11 changements de tête et huit matchs nuls et aucune équipe ne menait par plus de trois au cours des 15 premières minutes.

C’est alors que Xavier a décollé, tenant l’Oklahoma (2-1) sans but pendant 3 minutes et demie et terminant la mi-temps sur une course de 14-4. L’offensive de Xavier a été présentée par Freemantle dans les 67 dernières secondes de la première mi-temps, frappant un sauteur de la deuxième chance, puis se nourrissant d’une pause 2 contre 1 après un vol de Colby Jones pour se lancer dans un dunk.

Brady Manek a mené les Sooners avec 17 points, Austin Reaves en a ajouté 13 et De’Vion Harmon 11. Alondes Williams et Victor Iwuakor ont chacun marqué 10.

Les équipes ont eu 11 revirements chacune, mais Xavier a marqué 19 erreurs contre 12 pour l’Oklahoma.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25