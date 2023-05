Xavier Mbuyamba: Celtic et Watford parmi les clubs traquant le défenseur néerlandais | Nouvelles du football

Le Celtic et Watford font partie des clubs qui envisagent de recruter le défenseur central des jeunes néerlandais Xavier Mbuyamba, qui a été libéré par l’académie de Chelsea l’année dernière.

Le joueur de 21 ans a été largement comparé à Virgil van Dijk par les entraîneurs et les médias hollandais en raison de son style de jeu similaire et de son énorme potentiel, et il a brillé pour le FC Volendam en Eredivisie cette saison.

L’Ajax et l’AZ Alkmaar sont également intéressés par la signature de Mbuyamba, qui a représenté son comté au niveau U19 et devrait bientôt jouer pour les U21.

Chelsea l’a signé en 2020 après avoir quitté l’académie La Masia de Barcelone au milieu de la pandémie de coronavirus – et il a rejoint le FC Volendam l’été dernier à la recherche d’un football régulier en équipe première, signant un contrat de trois ans.

Il a disputé tous les matchs cette saison sauf un en raison d’une suspension, marquant cinq buts, et de nombreux grands clubs ont continué à le suivre en raison de son pedigree à Barcelone et Chelsea, y compris les champions écossais et Watford.