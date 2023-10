L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, se dit surpris que la suspension du défenseur du Real Madrid Nacho Fernandez ait été réduite, lui permettant ainsi de jouer le Clásico du week-end prochain.

Nacho a été expulsé pour un carton rouge direct après un défi imprudent sur le Portu de Gérone le 30 septembre et a été initialement suspendu pour trois matches.

Cependant, ce nombre a été réduit à deux matches en appel cette semaine, ce qui signifie que Nacho, qui a déjà purgé un match de suspension, ratera le déplacement de samedi à Séville avant de revenir affronter le Barça le 28 octobre.

« C’est une surprise totale », a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse vendredi lorsqu’on lui a demandé son avis sur la décision.

« La saison dernière, la suspension de trois matchs pour [Robert] Lewandowski pour s’être touché le nez n’a pas été réduit, donc ce fut une grande surprise de voir la nouvelle que Nacho a été réduit à deux matchs. »

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a été déconcerté par la suspension réduite de Nacho qui lui permettra de participer au Clásico du week-end prochain. Getty

Avant d’accueillir Madrid au stade olympique, le Barça disputera des matchs à domicile contre l’Athletic Club en Liga dimanche et contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions mercredi.

Ils abordent ces matches avec une longue liste de blessés, même si Xavi a confirmé que Lamine Yamal, Alejandro Balde, Ilkay Gündogan et Ronald Araújo sont tous disponibles pour affronter l’Athletic.

Pedri, Frenkie de Jong, Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé et Sergi Roberto restent cependant tous à l’écart et font face à une course contre la montre pour être prêts pour Madrid.

« Je dirais que c’est une question de calendrier et de malchance à certains moments, mais ce n’est pas une excuse pour ne pas rester compétitif », a ajouté Xavi, interrogé sur la liste croissante des blessures.

« Araujo, Gundogan, Lamine et Balde sont tous disponibles, mais pour les autres, cela dépendra de leurs sensations et de ce qu’ils ressentent. »

Interrogé spécifiquement sur Lewandowski, Xavi a déclaré : « Il se sent vraiment bien. J’espère qu’il est prêt pour le Clásico. Il veut jouer. C’est un leader dans ce sens. Il est toujours prêt à jouer même s’il y a un peu de douleur. »

Les incendies ont été attisés avant le premier Clasico de la saison après que Joan Laporta a accusé un « favoritisme madrilène socialement enraciné » d’être à l’origine des accusations de corruption portées contre lui dans le cadre de l’enquête sur les paiements versés à l’ancien vice-président de l’arbitrage. Comité.

Xavi a déclaré qu’il était d’accord avec l’affirmation de Laporta selon laquelle l’enquête était motivée par un préjugé inhérent contre le Barça découlant d’un favoritisme sociétal pour Madrid.

« Il suffit de regarder les archives : l’affaire Villarato [claiming a conspiracy against Madrid]se doper [allegations against Barça]… Je suis à 100% avec le président.

« C’est fait pour déstabiliser [Barcelona]. On parle trop de sujets extra-sportifs. À mon époque, on parlait de dopage et du Villarato, inventé par un journal madrilène. C’est à cela que fait référence le président. Cela a toujours été le cas. »