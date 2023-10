Barcelone a accueilli Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri et Jules Koundé à l’entraînement vendredi, mais l’entraîneur Xavi Hernández est resté timide quant à leur disponibilité pour samedi. Classique (10 h HE, diffusez en direct sur ESPN+).

Raphinha a également repris l’entraînement cette semaine, Sergi Roberto étant le seul joueur définitivement exclu de la visite du Real Madrid au stade olympique ce week-end en Liga.

– Ultime Classique aperçu : prédictions, acteurs clés et guide des formulaires

Lewandowski, De Jong et Raphinha avaient tous été considérés comme susceptibles de jouer contre Madrid, mais Xavi a déclaré le week-end dernier que Koundé ne serait pas en forme, tandis que les chances de participation de Pedri avaient diminué tout au long de la semaine.

“J’ai été surpris [that they were all able to train]”, a déclaré Xavi lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi.

“Les sensations pendant la séance étaient très bonnes. Nous verrons comment ils se sentent plus tard et nous nommerons l’équipe samedi. C’est fantastique de les retrouver tous à l’entraînement.

“Les joueurs que nous avions exclus veulent jouer. Tout le monde fait un effort énorme parce qu’ils veulent participer au match. Classiquemais nous ne lancerons personne qui n’est pas à 100 %.”

Le Barcelone de Xavi Hernández peut devancer le Real Madrid au classement avec une victoire samedi. Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Pedri n’a pas joué depuis août en raison d’une blessure à la cuisse, la durée de sa convalescence soulevant des doutes sur sa forme physique après une série de blessures similaires au cours des 18 derniers mois.

“Il n’y a aucun problème avec Pedri”, a ajouté Xavi. “Nous avions fixé des délais et il les a plus ou moins tous respectés pendant sa rééducation.”

Lewandowski, De Jong, Raphinha et Kounde ne sont pas absents depuis aussi longtemps. S’ils ne sont pas prêts à affronter Madrid, ils entreront en lice pour le déplacement à la Real Sociedad le week-end prochain.

Madrid mène la Liga avant les matchs du week-end, à égalité avec Gérone avec 25 points, mais le Barça, la seule équipe invaincue de la ligue, n’est qu’à un point et peut dépasser Les Blancos dans le tableau avec une victoire.

“Ce match compte beaucoup”, a ajouté Xavi. “C’est le Classique et tous les joueurs du monde veulent y jouer. Nous sommes en bonne forme, en termes de performances et de résultats.

“Nous avons gagné deux matchs à domicile cette semaine et gagner sera un énorme boost de moral et de confiance. C’est également vital pour notre objectif en championnat cette saison, qui est de le gagner.”

Le butin a été partagé entre les deux équipes la saison dernière. Le Barça a battu Madrid en finale de la Super Coupe d’Espagne et au Spotify Camp Nou en route vers le titre de la Liga, tandis que Madrid a gagné au Bernabeu en championnat.

En demi-finale de la Copa del Rey, le Barça a battu le match aller 1-0, mais Madrid a remporté le match retour 4-0 pour se qualifier pour la finale, où il a battu Osasuna.

“C’est 50-50”, a déclaré Xavi avant la 255e rencontre officielle entre les deux équipes. “Il n’y a pas de favori clair pour ce match. Il n’y en a presque jamais dans le Classique. C’est imprévisible.

“C’est l’une des plus grandes rivalités du jeu. Je ne sais pas si la plus grande — en Argentine, il y a Boca Juniors-River Plate et nous avons le derby de Séville et le derby basque ici en Espagne — mais en termes de rivalités nationales Le football de club, c’est le plus grand sport qui existe.”