Xavi Simons s’apprête à rejoindre le RB Leipzig en prêt du PSG

Les rapports indiquent que les champions de France du Paris Saint-Germain ont accepté de prêter le jeune néerlandais Xavi Simons au RB Leipzig pour la saison prochaine.

La nouvelle est une déception pour Manchester United qui tenait à ajouter le jeune Néerlandais dans ses rangs de milieu de terrain qui subit une éventuelle refonte.

Selon Fabrizio Romano, Simons subira son examen médical à Leipzig le lendemain. Il a également été déclaré que le club allemand n’aurait aucune option d’achat sur le passionnant joueur de 20 ans, qui a encore deux ans sur son contrat avec l’équipe du Parc Des Princes.

Après avoir eu du mal à trouver du temps de jeu au PSG, il s’est éloigné du club l’été dernier. Simons a rejoint les géants néerlandais du PSV Eindhoven, où sous l’œil vigilant du légendaire attaquant néerlandais Ruud Van Nistelrooy, il a connu une campagne remarquable.

Le joueur de 20 ans a inscrit 19 buts et huit passes décisives en 34 matches de championnat. Il a marqué une fois et en a aidé un autre lors de sept apparitions en Ligue Europa.

Simons a marqué dans la Coupe Johan Cruyff pour les aider à vaincre l’Ajax au début de la saison. Il a ensuite fait ses débuts pour l’équipe nationale néerlandaise et s’est montré comme l’un des talents les plus brillants de la nation européenne.

En voyant l’ascension du jeune, le PSG a activé sa clause libératoire de 6 millions d’euros pour ramener le Néerlandais dans ses rangs cet été.

Le RB Leipzig, qui a été très actif sur le marché, est sur la bonne voie alors que son plan de renforcement de son équipe avant sa campagne en Ligue des champions la saison prochaine se poursuit.

Simons pourrait bien être le remplaçant idéal de Dominik Szoboslai qui est parti pour Liverpool cet été et pourrait faire la différence dans une poussée pour la Meisterschale.

La polyvalence positionnelle de Simons et sa capacité à créer des buts pour les autres, en plus de ses prouesses de buteur, ajouteront une profondeur et une excitation considérables à l’équipe de Leipzig.