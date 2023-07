Xavi Simons quitte le PSV pour re-signer avec le PSG, Given Neymar ou Kylian Mbappe peuvent quitter

Le milieu de terrain néerlandais Xavi Simons a quitté le PSV Eindhoven pour effectuer un transfert vers le Paris St Germain, champion de Ligue 1, dimanche.

Des informations dans les médias français suggèrent que Simmons a signé à nouveau alors qu’ils attendent et regardent pour décider de l’avenir de Neymar et Kylian Mbappe. Selon les rumeurs, le duo Star quitterait le PSG, Xavi Simons étant ramené au cas où l’un ou l’autre partirait. Dans le scénario où ni Mbappe ni Neymar ne s’éloignent du PSG, Simons pourrait être autorisé à rejoindre un autre club en prêt, le RB Leipzig étant la destination probable. Manchester United s’est également lié au jeune mais le PSG ne veut pas vendre pour le moment. Des rapports en Angleterre suggèrent également que le PSG pourrait utiliser Xavi Simons dans le cadre d’un accord en espèces plus joueur pour attirer Harry Kane de Tottenham Hotspur.

L’ancien joueur de l’académie de Barcelone a rejoint le PSV pour un contrat de cinq ans avec le PSG l’année dernière à l’expiration de son contrat.

Simons a quitté l’Espagne pour rejoindre la capitale française en 2019 avant de faire ses débuts professionnels en 2021 et de remporter le championnat et la Coupe de France.

Xavi Simons a quitté le camp d’entraînement du PSV en Autriche pour effectuer un transfert au Paris Saint-Germain. — PSV (@PSV) 16 juillet 2023

« Xavi Simons quitte immédiatement le camp d’entraînement pour terminer le transfert avec le Paris St Germain », a déclaré le PSV dans un communiqué.

Simons a aidé le PSV à obtenir une deuxième place dans l’élite néerlandaise, faisant 34 apparitions, marquant 19 buts et enregistrant huit passes décisives.

Il a remporté la Coupe KNVB, Johan Cruyff Shield et le prix du meilleur buteur d’Eredivisie pendant son séjour au club.

« L’attaquant de vingt ans est arrivé au PSV l’année dernière et est devenu un joueur important dans l’équipe de Ruud van Nistelrooij (ancien entraîneur) », a ajouté le club.

Quant à Mbappe, la superstar française n’a pas voulu engager son avenir avec le PSG car il n’a pas encore prolongé son contrat, qui expire en 2024. Selon de nombreuses rumeurs, le Real Madrid serait les prétendants de Mbappe, provoquant une rupture entre Mbappe et la hiérarchie du PSG. .

En ce qui concerne le Brésilien Neymar, Chelsea est apparemment intéressé mais l’attention du PSG s’est fermement portée sur la situation de Mbappe.

(Avec les contributions des agences)