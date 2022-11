Xavi Simons et Jeremie Frimpong reçoivent leur première convocation alors que les Pays-Bas annoncent leur équipe pour la Coupe du Monde de la FIFA

Le gardien de but expérimenté Jasper Cillessen a été étonnamment exclu de l’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Xavi Simons et Jeremie Frimpong recevant leur première convocation.

Virgil van Dijk (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Memphis Depay (FC Barcelone) sont les joueurs clés de l’équipe néerlandaise, qui a été annoncée vendredi soir. Depay n’a pas joué depuis plus d’un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais l’entraîneur-chef Louis van Gaal a choisi de prendre le risque avec son attaquant principal.

“Depay n’a toujours pas complètement récupéré, mais il est médicalement apte maintenant”, a déclaré Van Gaal lors d’une conférence de presse à Zeist. “Mais il est si important que j’ai décidé de le sélectionner, bien qu’il ne puisse pas débuter dès le premier match. C’est ce que j’ai déjà dit avant. Pour des joueurs comme Frenkie de Jong et Memphis Depay, je garderai une place jusqu’au dernier moment.

Cillessen, 33 ans, a déjà raté le Championnat d’Europe l’année dernière en raison d’une infection au COVID-19 et espérait débuter la Coupe du monde au Qatar en tant que gardien numéro un néerlandais. Van Gaal en a décidé autrement et a choisi Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax) et Andries Noppert (sc Heerenveen) comme trois gardiens dans l’équipe de 26 joueurs, rapporte Xinhua.

“Cillessen n’est pas en forme au NEC en ce moment”, a expliqué Van Gaal. “Et la Coupe du monde, c’est maintenant. Je peux comprendre qu’il soit en colère. C’est le gardien le plus expérimenté et il a toujours livré.

Le milieu de terrain de 19 ans Xavi Simons, qui a excellé au PSV cette saison après son départ du Paris Saint-Germain l’été dernier, a reçu sa première convocation. L’ailier droit Frimpong, qui s’est démarqué avec des buts et des passes décisives à Leverkusen cette saison, a également été sélectionné pour la première fois.

“Oranje” débute la Coupe du monde le 21 novembre dans le groupe A contre le Sénégal à Doha, suivi des matches contre l’Équateur le 25 novembre à Doha et du dernier match de groupe contre les hôtes du Qatar le 29 novembre à Al Khor.

Les Pays-Bas ont atteint la finale de la Coupe du monde à trois reprises en 1974, 1978 et 2010, mais ont perdu à toutes les occasions contre l’Allemagne de l’Ouest, l’Argentine et l’Espagne respectivement.

Équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde de football 2022 :

Gardiens: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

Défenseurs: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurrien Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Milieux de terrain: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax)

Attaquants: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelone), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Anvers FC), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Bruges), Wout Weghorst (Besiktas).

