Xavi renouvelle son contrat avec Barcelone jusqu’en 2025, nouveau salaire révélé

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a signé un nouveau contrat le maintenant en poste jusqu’en juin 2025.

Cela a été discuté et confirmé de manière informelle par le conseil d’administration des Blaugrana, même si les progrès ont été lents.

Mais désormais, tout est gravé dans le marbre et rendu public. Son précédent contrat devait expirer à l’été 2024.

Après quelques échanges au cours de l’été, les parties ont cependant réussi à se mettre d’accord sur une nouvelle prolongation. Ce nouvel accord court jusqu’en juin 2025 et comporte une option pour une année supplémentaire.

Tout futur titre en Liga ou en UEFA Champions League activera immédiatement cette clause.

Un journaliste révèle que Xavi a doublé son salaire à Barcelone

Marta Ramon de RAC1 a présenté d’autres faits concernant le nouvel arrangement maintenant que le renouvellement du contrat est officiel. Le nouveau contrat de Xavi augmente considérablement son salaire, l’augmentant de 100 pour cent par rapport à son salaire précédent.

Compte tenu des problèmes financiers du club, le manager a en effet accepté un salaire de seulement 4,5 millions de dollars par saison lors de son arrivée. Le nouveau contrat porte son salaire annuel à environ 8,5 millions de dollars et celui du personnel de 1,6 à 4,5 millions de dollars.

La rémunération de Xavi est toujours inférieure à celle des managers des meilleures équipes européennes, malgré l’augmentation. Le salaire de l’ancien milieu de terrain est inférieur à celui de Ronald Koeman, qui gagnait 9,6 millions de dollars par an au Camp Nou.

L’Espagnol a suffisamment impressionné pour décrocher un nouveau contrat

Un certain nombre de joueurs et de membres du staff, dont le président du club, Joan Laporta, ont exprimé leur satisfaction quant à la performance du joueur de 43 ans en tant qu’entraîneur jusqu’à présent. Plus important encore, ils ont montré qu’ils avaient toujours eu l’intention qu’il reste.

L’Espagnol a déjà retardé l’inévitable en affirmant qu’il ne signerait pas de prolongation à moins que Barcelone ne remporte la Liga. Ensuite, les géants catalans ont remporté le titre de champion d’Espagne sous sa direction après trois ans de disette.

De plus, il a orchestré une victoire 3-1 contre le Real Madrid en finale de la Super Coupe d’Espagne, un autre trophée qu’ils arborent désormais fièrement. Après deux éliminations consécutives de l’UEFA Champions League, le prochain objectif de Xavi est de mener l’équipe à une meilleure performance dans le tournoi.

Crédit photo : IMAGO / AFLOSPORT