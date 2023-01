Xavi refroidit les discussions sur les transferts à Barcelone: ​​”Les choses sont difficiles – tout dépend de FFP”

L’entraîneur-chef de Barcelone, Xavi, a refroidi les discussions selon lesquelles le club ferait des signatures ce mois-ci, ajoutant que leur situation était “difficile” en raison du fair-play financier (FFP).

Xavi a vu cette semaine Memphis Depay quitter son équipe et déménager à l’Atletico Madrid, Barcelone n’ayant pas encore signé de contrat trois semaines après le début de la fenêtre de transfert de janvier.

“Si nous pouvons nous renforcer, tant mieux”, a déclaré Xavi samedi. «Mais nous dépendons uniquement et exclusivement du fair-play. En ce moment, les choses sont difficiles. »

A la sortie de Memphis, Xavi a ajouté : « Memphis m’a demandé de partir. Il a eu la proposition de l’Atletico, nous avons parlé et il m’a demandé de partir. Il a besoin de jouer et de se sentir plus important. Nous avons tous gagné parce que le club a gagné de l’argent.

Dans le cadre de l’accord emmenant Memphis dans la capitale espagnole, Barcelone a une option d’achat sur l’ailier de l’Atletico Yannick Carrasco.

“Nous verrons si nous sommes intéressés à l’exercer cet été”, a déclaré Xavi. “Nous verrons où nous en sommes alors et comment la saison s’est déroulée”.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait voir de nouveaux arrivants à Barcelone ce mois-ci, Xavi a répondu : “Je n’ai demandé aucune signature. J’ai dit que c’était bien comme ça.

“Memphis a demandé à partir et le transfert à l’Atletico était la meilleure chose pour toutes les parties. Je suis ravi de l’équipe que j’ai – si nous ne faisons aucun transfert, nous retirerons de l’équipe réserve ou de l’académie des jeunes. Je suis très heureux, pour être honnête ».

Après sa victoire en Supercopa de Espana contre le Real Madrid le week-end dernier et sa victoire en Copa del Rey contre l’AD Ceuta jeudi, Barcelone revient en Liga dimanche en accueillant Getafe.

L’équipe de Xavi est en tête du classement et a trois points d’avance sur le Real, qui se rendra dimanche à l’Atletico Bilbao.

