Xavi prêt à gérer Barcelone, entraîner Lionel Messi serait un « privilège »

Xavi Hernandez a déclaré qu’il était prêt à gérer Barcelone et que devoir entraîner l’ancien coéquipier Lionel Messi serait un « privilège » et non un problème.

L’entraîneur d’Al Sadd était fortement lié au travail du Barca cet été avant que le président Joan Laporta ne décide de rester avec Ronald Koeman.

Xavi, 41 ans, dit qu’il n’a eu aucun contact avec Laporta depuis qu’il a pris ses fonctions en mars, mais a confirmé qu’il était ouvert aux offres alors qu’il envisageait la prochaine étape de sa carrière d’entraîneur.

« Je suis toujours sur le marché », a-t-il déclaré jeudi lors d’une conférence de presse pour marquer le début du 23e Campus Xavi, un camp d’entraînement d’été pour enfants en Catalogne.

« Le club a décidé de continuer avec Koeman et je lui souhaite le meilleur. Au cours de ces quatre derniers mois, je n’ai eu aucun contact avec [Laporta] ou quelqu’un du conseil d’administration.

« Je ne sais pas quand le moment arrivera mais, pour moi, ce serait un rêve de retourner au Barça un jour. Je ne suis pas pressé, honnêtement, mais j’espère que cela arrivera. »

Xavi, qui a passé 24 ans au Barça en tant que joueur après avoir rejoint l’académie en 1991, a également riposté aux critiques qui ont déclaré qu’il n’avait pas encore assez d’expérience pour le poste le plus élevé au Camp Nou.

Xavi a remporté la Ligue des champions à quatre reprises avec Barcelone en tant que joueur. Photo de Simon Holmes/Getty Images

« Je comprends que les gens pensent que je ne suis pas prêt, mais je tiens à préciser que je le suis », a-t-il ajouté.

« Je connais le club, l’environnement… J’entraîne à un niveau professionnel, pas des enfants, et je me sens préparé. Les gens ont également critiqué [Pep] Guardiola et [Zinedine] Zidane avant de prendre en charge le Barça et [Real] Madrid.

« Mais Koeman est l’entraîneur maintenant et vous devez respecter cela. Je ne veux pas qu’il y ait un débat permanent à ce sujet. »

Koeman a un an à courir sur son contrat et Laporta a confirmé la semaine dernière que le Néerlandais aurait la chance de remplir son contrat après une « période de réflexion ».

Son avenir était menacé après seulement deux victoires lors des six derniers matchs de la saison alors que l’Atletico Madrid remportait la Liga.

Xavi, qui a refusé à deux reprises le poste au Barca sous le conseil précédent parce que « le moment n’était pas bon », a également déclaré qu’il serait heureux de pouvoir entraîner d’anciens coéquipiers, tels que Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets.

« Pour moi, ce serait un avantage [to work with them] », a-t-il déclaré. « Je suis dans une situation à Al Sadd où j’entraîne des joueurs avec lesquels j’ai joué et je pense que cela aide, parce que vous les connaissez.

« Quel entraîneur ne voudrait pas entraîner Messi ? Qui ne voudrait pas d’un joker dans sa manche comme Leo, qui peut faire la différence en 0,1 seconde ? Physiquement, il est toujours en bonne forme. Il est toujours le meilleur. Ce serait un immense privilège d’entraîner Messi. »

Xavi a déclaré qu’il était ouvert à toutes les propositions et qu’il accueillerait favorablement la possibilité de travailler en Premier League si une offre « attrayante » arrivait, bien qu’il ait fermé la porte à la possibilité d’entraîner l’équipe B du Barça.