Xavi peut-il décrocher le 1er trophée en tant que patron du Barca?

Nous sommes en janvier, ce qui signifie qu’il est maintenant temps pour la Supercopa espagnole d’occuper le devant de la scène avec quatre des meilleures équipes de LaLiga qui se battent pour le prix, fondée en 1982. Cette année, nous avons les deux plus grandes équipes d’Espagne, le Real Madrid et Barcelone, ainsi que le Real Betis, vainqueur de la Copa del Rey, et le finaliste de la coupe, Valence, sont dans le coup.

Mais comment fonctionne ce tournoi ? À quoi ressemblent les quatre équipes avant l’action? Quels sont certains des moments mémorables du passé de Supercopas, et ce quatuor peut-il offrir un nouveau drame et une magie qui lui sont propres?

Sam Marsden et Alex Kirkland d’ESPN décomposent tout et vous préparent pour l’action, qui commence mercredi et se termine par la finale de dimanche à Riyad, en Arabie saoudite.

Qu’est-ce que la Supercoupe ? Comment fonctionne le format ?

C’était le lever de rideau traditionnel de la nouvelle saison, opposant les champions de LaLiga aux vainqueurs de la Copa del Rey. Mais après une refonte en 2020, c’est désormais une compétition à quatre équipes qui a lieu en janvier de chaque année. Alors maintenant, au lieu de deux équipes qui transpirent sur deux matchs (à domicile et à l’extérieur) en août, il y a quatre équipes en lice pour le trophée en Arabie saoudite en janvier.

La qualification pour le tournoi est simple. Les deux premiers de LaLiga la saison précédente et les deux finalistes de la Copa del Rey font partie des quatre derniers. Si les mêmes équipes terminent dans les deux premières et atteignent la finale de la Copa, les chiffres sont constitués par les équipes terminant troisième et potentiellement même quatrième de LaLiga. C’était simple cette année: le Real Madrid et Barcelone se sont qualifiés comme les deux premiers de la ligue, avec le Real Betis, vainqueur de la Copa, et Valence, vice-champion.

Cependant, le tirage au sort n’a pas toujours été aussi simple. Les demi-finales ont été décidées de différentes manières, allant d’un tirage au sort ouvert une année à la garantie que les vainqueurs de la ligue et de la coupe s’évitent le lendemain. L’idée était souvent d’essayer de mettre en place un Classique finale, mais il y a maintenant un cadre clair en place : vainqueur de la Liga (Madrid) contre finaliste de la Copa (Valence) (EN DIRECT mercredi, 13 h 30 HE sur ESPN + aux États-Unis), et les vainqueurs de la Copa (Betis) contre les finalistes de la Liga (Barca) (EN DIRECT jeudi, 13 h 30 HE sur ESPN + aux États-Unis). –Marsden

Le Real Madrid a battu l’Athletic Club 2-0 lors de la finale de la Supercopa l’an dernier. Getty

Pourquoi la Supercoupe d’Espagne se joue-t-elle en Arabie Saoudite ?

Le désir du président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, d’augmenter les revenus de la Supercopa a également nécessité un changement de lieu. La suppression du format aller-retour à deux jambes signifiait que tout était possible, et en 2018, la Supercopa a été jouée à l’étranger pour la première fois, Barcelone battant Séville 2-1 lors d’un match unique à Tanger, au Maroc. Les protestations de Séville – ils avaient déjà promis un match à domicile aux fans dans le cadre de leur forfait d’abonnement – ​​ont été ignorées.

Le changement du Maroc n’était qu’un essai. En septembre 2019, la RFEF a signé un contrat de six ans avec l’Arabie saoudite d’une valeur de 40 millions d’euros par saison. Il est apparu plus tard que la société de Gerard Pique, Kosmos, avait joué un rôle clé, en échange d’une commission de 10 %.

“Nous avons de bons liens avec le Moyen-Orient”, a déclaré Pique en avril dernier. “Ils voulaient y organiser des compétitions de football et nous avons parlé avec Rubiales pour voir s’il pouvait être intéressé à remporter la Supercopa … L’Arabie saoudite n’était pas la seule [option]nous avons parlé avec Miami, [the RFEF] avait une offre du Qatar.”

La première Supercopa “Final Four” a eu lieu à Djeddah en janvier 2020. La pandémie de COVID-19 a ensuite forcé un changement de plans, le tournoi 2021 revenant en Andalousie, avant de retourner en Arabie saoudite – cette fois à Riyad – pour 2022. Cette décision a suscité de nombreuses critiques, avec des préoccupations concernant les droits de l’homme et un manque d’égalité des sexes, mais il n’est pas prévu de repenser. La RFEF a depuis prolongé l’accord initial de six ans jusqu’en 2029.

“Nous avons pris la décision, elle est signée jusqu’en 2029, nous ne pouvons pas continuer à la remettre en question”, a déclaré un Rubiales combatif à l’assemblée générale de la RFEF en décembre. “S’il y a des ambassades, des relations bilatérales et d’autres entreprises là-bas, pourquoi le football ne peut-il pas aller? Nous faisons un travail positif [in Saudi Arabia]. Il y a maintenant une ligue féminine… Nous pouvons soit tourner le dos à toute une société, soit essayer de montrer que les choses peuvent changer.” –Kirkland

Robert Lewandowski peut-il aider Xavi Hernandez à soulever son premier trophée en tant que manager de Barcelone? David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Comment Barcelone se présente-t-elle en termes de forme et de forme physique ?

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré que la victoire 1-0 de l’équipe contre l’Atletico Madrid dimanche en championnat valait “plus de trois points” et qu’elle les envoie en Arabie saoudite avec “un énorme regain de moral”. Le Barça est encore une équipe en construction, mais cette victoire leur a valu trois points d’avance sur Madrid en tête du classement après 16 matchs.

C’était bien nécessaire car le Barça était revenu de la pause de la Coupe du monde au ralenti. Ils ont été retenus à domicile par l’Espanyol lors de leur premier match de retour et ont eu besoin de temps supplémentaire pour battre l’équipe de troisième division Intercity en coupe en milieu de semaine. La victoire sur l’Atletico, qui n’a pas été jolie à certains moments, leur donne la conviction qu’ils peuvent gagner moche et qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs d’Europe. Ils avaient perdu leurs deux dernières visites à l’Estadio Metropolitano sans marquer.

Ils doivent maintenant porter cet élan dans la Supercopa, où Xavi a la chance de remporter un premier trophée depuis le remplacement de Ronald Koeman en tant qu’entraîneur en novembre dernier. La compétition n’est pas en haut de leur liste de priorités, mais la gagner pourrait fournir une plate-forme et une conviction pour de nouveaux succès en Liga, en Copa del Rey et en Europa League. Un échec, selon le contexte, pourrait ramener les projecteurs sur Xavi, qui a échoué en Supercopa, en Copa del Rey et en Ligue Europa la saison dernière.

Le Barça devrait être au complet au Moyen-Orient. Robert Lewandowski purge actuellement une interdiction de trois matchs en Liga mais il est disponible pour jouer la Supercopa. Un repos forcé en championnat pourrait lui être bénéfique contre le Betis jeudi et ses buts – il en a 18 dans toutes les compétitions cette saison – pourraient faire la différence entre les quatre équipes. –Marsden

À quoi ressemble le Real Madrid en termes de forme et de forme physique?

La défaite 2-1 de samedi à Villarreal était la troisième fois en cinq matches de Liga que le Real Madrid perdait des points, une série remontant à fin octobre, avant la pause de la Coupe du monde. Leur seul autre match ce mois-ci a été une victoire laborieuse 1-0 de la Copa del Rey contre Cacereno, quatrième division. Ce n’est pas vraiment une forme inspirante, et il n’y aura pas de répit de si tôt. Ce voyage en Supercopa est la dernière étape d’une redoutable liste de matches du Nouvel An qui comprend une autre visite à Villarreal la semaine prochaine dans la Copa, des matchs de championnat difficiles avec l’Athletic Club et la Real Sociedad, et la Coupe du monde des clubs le mois prochain.

Il y a des inquiétudes en défense – l’entraîneur Carlo Ancelotti a critiqué la défense contre Villarreal, affirmant que “l’équipe n’était pas compacte” avec la défense et le milieu de terrain “trop ​​ouverts”. L’arrière gauche Ferland Mendy était responsable du premier match de Villarreal, donnant le ballon. L’arrière droit Dani Carvajal n’a pas été en forme et maintenant David Alaba a une blessure au mollet, résolvant les doutes quant à savoir lequel d’Alaba, Eder Militao ou Antonio Rudiger commencera à l’arrière central. Au milieu de terrain, l’inconsistant Aurélien Tchouameni est sorti avec un autre problème au mollet, tandis qu’Eduardo Camavinga est toujours mieux déployé en tant que remplaçant d’impact énergique.

Il n’y a aucune inquiétude concernant Vinicius Junior ou Rodrygo Goes en attaque – le but en retard de Rodrygo en solo a sauvé Madrid d’une prolongation contre Cacereno – mais l’homme principal Karim Benzema n’a pas encore atteint sa pleine forme. Ses chiffres de buts sont solides, avec huit buts en neuf matches de Liga cette saison, mais trois d’entre eux ont été des tirs au but et dans le jeu de préparation, il a semblé un niveau en dessous de son meilleur fluide et sans effort. Les perspectives de Madrid en Arabie saoudite dépendent de cette évolution rapide. –Kirkland

Qu’en est-il des autres équipes : Valence ou le Real Betis ont-ils une chance ?

Le Betis est bien mieux placé que Valence. Une victoire 2-1 sur Rayo Vallecano dimanche les a propulsés dans les places de la Ligue des champions en Liga. Manuel Pellegrini fait du bon travail à Séville. Après avoir mené le Betis vers un trophée en remportant la Copa del Rey la saison dernière, la prochaine étape pour l’entraîneur chilien est de terminer dans le top quatre. Ils ont une équipe pleine de talents. Sergio Canales et Nabil Fekir sont amusants à regarder, bien qu’ils aient été contrariés cette semaine par la perte d’Alex Moreno, des sources confirmant à ESPN que l’arrière gauche est sur le point de terminer un transfert de 15 millions d’euros à Aston Villa.

Les choses ne vont pas si bien pour Valence, malgré la promesse de début de saison affichée par l’entraîneur italien Gennaro Gattuso. Des défaites consécutives les ont fait sortir du top 10. Le revers de vendredi soir à domicile face à Cadix a été particulièrement douloureux. Ils restent cependant une menace pour Madrid mercredi. L’attaquant vétéran Edinson Cavani a montré des signes de renaissance ces dernières semaines et ils ont une génération de jeunes milieux de terrain talentueux, dont l’international américain Yunus Musah.

Ce que le Betis et Valence ont montré ces dernières années, c’est qu’ils peuvent rivaliser avec le Barça et Madrid. Le Barça avait besoin d’un but tardif de Lewandowski pour battre Valence à Mestalla cette saison, tandis que Madrid venait de devancer le Betis à domicile. Il suffit également de se tourner vers la saison dernière pour trouver Valence battant Madrid 4-1 et Betis battant le Barça de Xavi au Camp Nou. Et il suffit de remonter jusqu’en 2021 pour trouver le dernier non-Classique vainqueur de la Supercopa, lorsque l’Athletic Club a battu Madrid et le Barça pour soulever le trophée. –Marsden

Bien que Barcelone soit le favori pour remporter la Supercopa de cette année, Nabil Fekir a la qualité pour inspirer le Real Betis à la gloire. Joaquín Corchero/Europa Press

Quels sont les moments mémorables de l’histoire récente de la Supercopa ?

Barcelone est l’équipe de Supercopa à battre, ayant remporté la compétition 13 fois contre les 12 du Real Madrid depuis la création du tournoi en 1982. Leur record de 2009 à 2018, remportant six Supercopas en une décennie, reflète leur domination nationale à cette époque, a débuté par le millésime 2009 conquérant de Pep Guardiola. Mais un changement de pouvoir notable est survenu en 2017 lorsque Madrid a remporté la Supercopa en battant Barcelone 5-1 au total, avec une victoire 3-1 au Camp Nou suivie d’une victoire 2-0 au Bernabeu. C’est après ce match retour que Pique, alors défenseur du Barca, a reconnu qu’il “se sentait inférieur à Madrid pour la première fois en neuf ans”.

La finale de 2020 – la première du format “Final Four” – est surtout connue pour la faute professionnelle spectaculaire du milieu de terrain madrilène Federico Valverde sur Alvaro Morata. L’attaquant de l’Atletico Madrid Morata a marqué au but à la 115e minute – le match s’était terminé 0-0 après le temps réglementaire – et en tête-à-tête avec le gardien Thibaut Courtois lorsque Valverde a sprinté pour le hacker, gagnant un carton rouge mais préserver la feuille blanche de Madrid. L’Uruguayen a même reçu une tape à l’arrière de la tête de l’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone – reconnaissant peut-être un esprit apparenté – lors de son départ. Madrid a ensuite gagné aux tirs au but.

En 2021, l’Athletic Club a réussi des bouleversements consécutifs, éliminant Madrid avant de battre Barcelone 3-2 avec une finale dramatique, renversant un déficit de 2-1 avec des buts dans le temps additionnel d’Asier Villalibre et Inaki Williams. Et la demi-finale de l’année dernière était une épopée Classique tout-temps. Madrid a mené le Barça à deux reprises grâce à Vinicius et Benzema, pour être rattrapé par Luuk de Jong et Ansu Fati, avant que Valverde ne redevienne le héros avec un vainqueur en prolongation. –Kirkland