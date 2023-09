Xavi: le retour épique de Barcelone montre un « changement générationnel »

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, a déclaré que l’incroyable retour de son équipe contre le Celta Vigo samedi était le reflet du changement générationnel dans la société.

Robert Lewandowski a marqué deux fois dans les 10 dernières minutes avant que João Cancelo ne frappe à la 89e minute alors que le Barça revenait de deux buts au stade olympique pour battre le Celta 3-2.

Ce rallye tardif a permis à Barcelone de devenir la première équipe de Liga à gagner au cours des 14 dernières saisons alors qu’elle était menée par plusieurs buts à la 80e minute, selon ESPN Stats and Information. Au cours de cette période, les équipes confrontées à un déficit de plusieurs buts dans les 10 dernières minutes d’un match étaient 0-17-1 963.

« C’était un retour spectaculaire », a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse après que le Barça, invaincu en six matches de Liga cette saison, ait pris la tête du championnat avant le match du Real Madrid contre l’Atletico Madrid dimanche.

« Nous y avons vraiment cru jusqu’au bout. Nous avons joué avec foi et courage. C’était un retour né d’une volonté de gagner. Quand on ne joue pas bien, il faut ces qualités.

« Nous prenions de plus en plus de risques, en laissant deux en défense, tout le monde sur le terrain était un joueur offensif. Nous avons dû prendre des risques et cela s’est produit.

« Cela montre le changement générationnel que nous observons dans la société. [The players] n’abandonnez pas, 2-0, à domicile, mais cette génération se bat jusqu’au bout.

« Gavi, [Alejando] Baldé, Lamine [Yamal] … aujourd’hui est un énorme point d’inflexion pour notre caractère gagnant. Nous n’avons pas joué un bon football, mais c’est une question de caractère épique et de foi. »

Barcelone célèbre le but vainqueur tardif de João Cancelo contre le Celta Vigo. PAU BARRENA/AFP via Getty Images

Le Celta avait mené grâce à un but de Jörgen Strand Larsen en première mi-temps, avec un effort d’Anastasios Douvikas à 10 minutes de la fin faisant taire le soutien local et scellant apparemment une victoire inattendue pour les visiteurs.

Cependant, deux buts de Lewandowski, inscrits par João Félix puis Cancelo, ont ouvert la voie à un brillant centre de Gavi pour créer un vainqueur spectaculaire pour Cancelo.

Xavi a distingué le milieu de terrain Gavi, qui a remplacé Frenkie de Jong, blessé en première mi-temps, pour avoir été au centre du redressement.

« Si nous devons incarner le retour chez quelqu’un, ce serait Gavi », a ajouté l’entraîneur. « Mais c’était un effort d’équipe. [Celta] ce but à la 80e minute a été un coup de massue – normalement, le Barça ne revient pas après ça. »

Le Celta aurait pu être hors de vue en seconde période sans l’excellence du gardien du Barça Marc-André ter Stegen, qui a réalisé plusieurs arrêts importants.

« Si le match s’était terminé sur un score de 4-2, les gens auraient dit que c’était juste », a déclaré l’entraîneur du Celta, Rafa Benitez, lors d’une conférence de presse. « Nous repartons avec le sentiment de ‘pas encore’, comme cela s’est produit lors d’autres matchs cette saison où nous avons travaillé dur.

« J’ai dit aux joueurs à la fin qu’ils devraient être en colère et ennuyés parce que nous avons manqué de but dans les dernières minutes pour arrêter un peu le match et éviter les situations qu’ils ont créées. »

Xavi a admis que malgré l’euphorie de la victoire, la performance montrait que le Barça avait encore beaucoup à améliorer.

« Je suis d’accord avec tout [Benitez] a dit », a ajouté l’entraîneur du Barça. « Nous devions être plus compétitifs et montrer plus de détermination. Nous n’étions pas doués pour presser après avoir perdu le ballon. Nous aurions pu perdre et nous en tirerons des leçons.

« La victoire a vraiment bon goût, mais pas meilleure que [the 5-0 wins against Real] Le Betis et Anvers, parce que c’est notre chemin. Le chemin, ce sont ces jeux, bien jouer, une meilleure circulation du ballon. Quand notre intensité baisse, l’équipe souffre beaucoup. »

Le succès du Barça a également été entaché par une entorse à la cheville subie par De Jong, des sources ayant déclaré à ESPN que les premières estimations suggèrent qu’il sera absent pendant plus d’un mois.

« Nous devons voir après les tests de dimanche », a déclaré Xavi. « C’est un joueur fort qui ne s’en sort pas à la légère. Si on lui demande de se retirer, il y a une raison à cela. Nous espérons que ce n’est pas mal. »