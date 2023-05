L’entraîneur-chef de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré qu’il ne serait pas facile de jouer à des matchs loin de Spotify Camp Nou la saison prochaine alors que le club se prépare à faire ses adieux temporaires à son stade emblématique.

Les travaux de réaménagement du terrain de 99 000 places commenceront après le dernier match à domicile de la saison de dimanche contre Majorque, le Barça étant contraint de déménager dans le stade olympique d’une capacité de 50 000 places dans le quartier de Montjuic de la ville jusqu’en novembre 2024.

Le Barça a remporté un premier titre en Liga depuis 2019 plus tôt ce mois-ci, mais Xavi a déclaré que les stades en mouvement représenteraient un défi différent l’année prochaine et a appelé les supporters à soutenir l’équipe plus que jamais.

« Dimanche sera une journée émouvante et triste parce que nous disons au revoir à ce qui a été notre maison pendant de nombreuses années », a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse samedi.

« Le Camp Nou est comme chez moi. Mais c’est pour une bonne cause, pour avoir un stade encore meilleur où les supporters se sentiront encore mieux. C’est pour le bien commun.

« Mon sentiment est que ce ne sera pas facile à Montjuic. Nous devons déménager sur un nouveau terrain et nous aurons besoin des fans avec nous. Cette atmosphère qui s’est créée depuis que je suis en charge, nous en aurons besoin à Montjuic. les fans doivent savoir que nous aurons beaucoup besoin d’eux là-bas. »

D’un autre côté, Xavi espère que l’émotion de dire adieu au Camp Nou sous sa forme actuelle – en plus des départs de Jordi Alba et Sergio Busquets, qui joueront leurs derniers matchs à domicile pour le club ce week-end – aidera le L’équipe a réalisé une bonne performance après des défaites consécutives en Liga depuis qu’elle a remporté le titre.

« Cela n’a pas été facile de trouver la motivation après avoir remporté le titre, mais nous l’avons dimanche parce que nous voulons dire au revoir au Camp Nou de la meilleure façon possible », a ajouté l’entraîneur du Barca.

« Nous voulons honorer tant d’années d’histoire, d’émotion, de passion et de matchs incroyables. Et c’est aussi l’occasion de dire adieu à Busquets et Alba. C’est une motivation supplémentaire pour le match. »

Xavi Hernandez a mené Barcelone à son premier titre en Liga cette saison depuis son retour en tant que manager. Europa Press via Getty Images

Busquets a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il ne renouvellerait pas son contrat avec le club à son expiration en juin, tandis qu’Alba a déclaré cette semaine qu’il avait également conclu un accord pour partir cet été, malgré un contrat jusqu’en 2024.

Xavi a déclaré que le Barça était bien équipé pour faire face à la perte d’Alba à l’arrière gauche, mais a appelé le club à investir dans un remplaçant à Busquets.

« Si nous voulons bien concourir la saison prochaine, il est essentiel que son rôle dans l’équipe soit rempli », a-t-il déclaré. « Pour moi, en tant qu’entraîneur, cette position est fondamentale.

« Busquets a joué un rôle essentiel dans ce que nous avons réalisé cette année, en remportant la Super Coupe et la Liga. Nous allons donc devoir trouver un joueur vraiment important pour le remplacer, à la fois sur et en dehors du terrain. Pour moi, c’est le clé de la saison prochaine. »

Busquets et Alba deviennent les derniers membres de la génération dorée du Barca à partir. Gerard Pique a pris sa retraite en novembre dernier et Dani Alves, après un bref retour au club, est parti l’été dernier après les départs ces dernières années de Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi lui-même, entre autres.

Xavi, qui est parti en 2015 avant de revenir en tant qu’entraîneur en 2021, a déclaré que la partie la plus difficile de son travail était de savoir comment gérer ces relations préexistantes.

« L’une des choses les plus difficiles a été de gérer les amitiés et de devoir leur dire qu’ils ne jouent pas », a-t-il déclaré à propos de la chance générationnelle qui s’est déroulée au Barça ces dernières années.

« En fin de compte, je suis l’entraîneur de Barcelone et je dois prendre ces décisions, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas douloureuses. C’est arrivé avec Davi Alves, Pique… [but] Je dois donner la priorité au club et être professionnel.

« Ce ne sont pas des décisions personnelles, ce sont des décisions de football. Maintenant, ce sont Jordi et Busi, qui ont pris ces décisions eux-mêmes, mais ils nous manqueront. Ils ont été des capitaines et des références pour leurs coéquipiers. »