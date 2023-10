L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, a déclaré qu’il pourrait titulariser samedi certains joueurs clés contre le Real Madrid qui ont été blessés ces dernières semaines, s’ils arrivent à 100 pour cent en forme.

Les champions d’Espagne étaient privés des attaquants Robert Lewandowski et Raphinha, des milieux de terrain Pedri et Frenkie de Jong et des défenseurs Jules Kounde et Sergi Roberto avant le match.

Cependant, tous ces joueurs ont participé à l’entraînement vendredi, à l’exception de ce dernier, Xavi se disant surpris par leur récupération et leur détermination à jouer contre le Real Madrid.

“J’ai été surpris de les voir aussi à l’entraînement”, a déclaré Xavi aux journalistes vendredi.

« Des joueurs que nous avions presque exclus et qui veulent être là, ils veulent tous jouer.

“Ils se sentent tous très bien et il faudra attendre demain pour la liste des effectifs.”

Le seul attaquant de Barcelone, Lewandowski, n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé contre Porto en Ligue des champions le 4 octobre en raison d’un problème à la cheville.

“Évidemment, je ne vous dirai pas la composition ni ne donnerai d’indices, (mais il) se sent très bien, il va bien”, a déclaré l’entraîneur.

“Ils se sentent tous bien et veulent être là. C’est un match très important.”

De Jong a joué pour la dernière fois en septembre avant de subir une entorse à la cheville, tandis qu’une blessure aux ischio-jambiers exclut Pedri depuis août.

L’ailier Raphinha est absent en raison d’un problème à la cuisse depuis septembre, tandis que Koundé s’est blessé au genou contre Grenade le 10 octobre.

Xavi a déclaré qu’il n’hésiterait pas à faire titulariser l’un des joueurs de retour s’ils sont en pleine forme.

“S’ils sont à 100 pour cent, je les jouerai, il n’y a pas de problème”, a ajouté l’entraîneur.

Barcelone a été obligée de s’appuyer fortement sur les jeunes de son académie de La Masia, Fermin Lopez, Lamine Yamal et Marc Guiu marquant tous des buts importants.

Xavi a donné quelques conseils aux jeunes joueurs qui pourraient affronter le leader du championnat, le Real Madrid.

“Avoir des joueurs locaux est un plus, c’est fantastique d’avoir des joueurs de La Masia, ils connaissent la rivalité, ils connaissent l’importance du jeu, c’est toujours fondamental”, a déclaré Xavi.

“(Dans le Clasico) il y a toujours plus de nerfs, plus de tension, contrôler ces nerfs, contrôler son personnage, le tempo du jeu, c’est dur, parce que le cœur est chaud, mais (il faut) avoir la tête froide, je pense que c’est la clé de ces jeux.

“Il y a plus d’émotion et de désir que d’habitude, mais le contrôle est la clé.”

L’entraîneur a souligné l’impact impressionnant de Jude Bellingham depuis son arrivée au Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund cet été.

L’international anglais a marqué huit buts et est le meilleur buteur de la division.

“Bellingham est très important pour Madrid avec son changement de système, il a de la liberté et attaque bien en profondeur”, a ajouté Xavi.

