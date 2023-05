L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez a déclaré que c’était une « injustice » que Sergio Busquets n’ait jamais été parmi les candidats au Ballon d’Or après que le milieu de terrain a annoncé son départ du club cette semaine.

Busquets, 34 ans, ne renouvellera pas son contrat avec le Barça lorsqu’il expirera à la fin de la saison, mettant fin à 18 ans au Spotify Camp Nou, au cours desquels il a fait plus de 700 apparitions. Seuls Lionel Messi et Xavi en ont fait plus.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Beaucoup de ces matchs se sont déroulés dans le cadre d’un milieu de terrain à trois aux côtés de Xavi et Andres Iniesta, qui ont tous deux figuré sur le podium du Ballon d’Or au cours de leur carrière, tandis que Busquets n’a été nominé qu’une seule fois, terminant 20e en 2012.

« Il est le meilleur pivot, milieu de terrain profond, appelez-le comme vous voulez, que j’ai vu de mes yeux », a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse avant le match de LaLiga de dimanche contre l’Espanyol, lorsque le Barça pourrait conclure le titre de champion.

« Cela m’a toujours semblé une injustice massive qu’il n’ait jamais été parmi les nominés pour le Ballon d’Or. Il y a beaucoup d’injustices dans le football et c’était l’une d’entre elles.

« Il est peut-être le milieu de terrain le plus intelligent avec lequel j’ai joué. Il a été 10 sur 10 dans chaque département et est le meilleur pivot de l’histoire du Barca. »

.Busquets a décidé de mettre un terme à son passage à Barcelone. Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Xavi a déclaré qu’il respectait et comprenait la décision de Busquets de partir cet été, même s’il a ajouté que cela serait « préjudiciable » à l’équipe, l’ancien international espagnol étant toujours titulaire régulier. Busquets n’est pas le seul à quitter le Barça à la fin de la saison.

ESPN a rapporté que le directeur du football Mateu Alemany partirait également et qu’il était en négociations avancées pour rejoindre l’équipe de Premier League à Aston Villa.

« Nous perdons un atout important », a déclaré Xavi à propos d’Alemany. « Il a été une personne clé dans la restructuration du club, avec [sporting director] Jord [Cruyff]. Ce fut un plaisir de travailler avec lui et c’est une grande perte. »

Xavi a déclaré que « rien n’a été décidé » concernant l’avenir de Cruyff. Cruyff est hors de contact cet été et des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’était pas certain qu’il renouvellera, Deco étant susceptible de se joindre au Barça restructurant son équipe de recrutement dans les mois à venir.

Sur le terrain, le Barça est à deux points de remporter un premier titre en Liga depuis 2019. La victoire à l’Espanyol dimanche les fera franchir la ligne – et ils pourraient le gagner avant de jouer si le Real Madrid et l’Atletico Madrid perdent des points – mais Xavi dit remporter le titre chez leurs rivaux locaux n’est pas une motivation supplémentaire.

« Pour moi, l’important est de gagner le championnat », a-t-il déclaré. « Peu m’importe que ce soit à l’Espanyol, au Camp Nou, au Real Madrid ou à Getafe. Ce que nous apprécions, c’est le travail accompli tout au long de la saison pour atteindre cette position, pas un seul match de derby.

« Je suis sûr que ce serait un gros plus pour les fans mais, pour nous, c’est vraiment important de gagner le championnat. Je suis désespéré de le gagner.

« Cela représenterait un grand pas en avant. Le club est en cours de reconstruction et gagner la Liga en plus de la Super Coupe serait énorme pour moi et le club. »

Le Barça a une équipe en pleine forme pour le match à la relégation menacée par l’Espanyol, qui est deuxième en bas et à trois points de la sécurité avec seulement cinq matchs à jouer dans la saison.