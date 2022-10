Xavi Hernandez vise à empêcher la spirale du Barca lors de sa visite à Villarreal

La semaine a été éprouvante pour Barcelone et l’entraîneur Xavi Hernandez doit prendre des mesures pour empêcher son équipe de s’effondrer.

Les Catalans ont fait match nul avec l’Inter Milan, les laissant au bord de l’élimination en Ligue des champions, puis ont subi une défaite meurtrière 3-1 face à leurs rivaux du Real Madrid lors du Clasico dimanche en Liga.

Los Blancos a dépassé Barcelone pour se déplacer de trois points en haut du tableau et le défi pour Xavi est de remonter le moral de son équipe et de rester fermement dans la lutte pour le titre, ne permettant pas à son équipe de panser ses blessures et de trébucher davantage.

A LIRE AUSSI | Karim Benzema remporte le Ballon d’Or, Alexia Putellas conserve le prix féminin

Perdre contre Madrid a été un coup dur pour la confiance de Barcelone, mais en faisant un zoom arrière, ce n’est qu’un coup dur dans une longue saison.

Il serait tout aussi dommageable de perdre des points contre Villarreal jeudi au Camp Nou.

La visite latérale d’Unai Emery sachant qu’ils peuvent capitaliser sur les récentes luttes de Barcelone pour remporter une autre victoire sur les Catalans, comme ils l’ont fait le dernier jour de la saison dernière pour assurer le football européen.

Barcelone a terminé avec son total de points le plus bas en Liga depuis 14 ans, loin derrière le champion du Real Madrid, et malgré plusieurs signatures estivales, le Clasico a révélé qu’un écart subsistait entre les clubs.

Parallèlement aux préoccupations économiques, avec l’équipe prête pour une sortie de la Ligue des champions, les problèmes sportifs continuent de monter. La défaite de dimanche signifie que Xavi a le pire bilan de tous les entraîneurs de Barcelone après 50 matchs en charge dans l’histoire récente, bien que contrairement à ses homologues, il n’ait pas pu compter sur le meilleur joueur du club de tous les temps, Lionel Messi.

“Nous devons changer la dynamique, la saison est très longue”, a déclaré Xavi. “Parfois, vous êtes déprimé, mais nous devons être forts, continuer à croire et à travailler, je ne connais pas d’autre moyen de réussir. Heureusement, ce n’est que trois points de perdu et maintenant nous devons nous préparer à affronter Villarreal.

L’entraîneur pourrait chercher à tourner pour la visite du “sous-marin jaune” après que Gavi, Ansu Fati et Ferran Torres aient impressionné lors du Clasico après avoir quitté le banc. Ces deux derniers se sont combinés pour le but tardif de Barcelone qui a ramené le score à 2-1, leur donnant une lueur d’espoir avant que Rodrygo ne gagne et n’envoie un penalty dans le temps d’arrêt.

Le milieu de terrain vétéran Sergio Busquets a été sous les projecteurs après avoir commis une erreur qui a coûté un but à l’équipe contre l’Inter Milan, puis n’a pas réussi à vaincre Toni Kroos avant le premier but de Madrid lors du Clasico. Il pourrait rejoindre Gerard Pique sur le banc.

“Nous devons faire une faute”, a déclaré Xavi. « (Mais) je suis le seul responsable. Je ne blâmerai jamais les joueurs. Le football est un jeu d’erreurs et nous devons les minimiser.

“Madrid les minimise et profite de leurs bons moments, c’est pourquoi ils forment une grande équipe et gagnent depuis des années. Nous ne faisons que commencer, nous sommes dans un processus de maturation, mais sur une bonne voie.

Joueur à suivre : Reinildo Mandava

Le défenseur mozambicain de l’Atletico Madrid a fait une brillante démonstration pour aider son équipe à garder sa cage inviolée contre l’Athletic Bilbao samedi. Si l’équipe de Diego Simeone veut monter un défi pour le titre et restaurer sa solidité antérieure en défense, alors Mandava en sera un élément crucial. L’arrière gauche a été dans une forme sublime cette saison et Rayo Vallecano ne peut pas s’attendre à beaucoup de joie lors d’un affrontement dans le derby madrilène mardi.

Statistiques clés

3 – Cadix, 19e, a fait match nul trois matchs de suite avant son affrontement avec le Real Betis de haut vol.

8 – Trois joueurs ont fait huit apparitions en Liga en tant que remplaçant cette saison : Ansu Fati du Barça, Raul Garcia de l’Athletic Bilbao et Radamel Falcao du Rayo Vallecano.

44 – Brian Olivan a envoyé plus de centres que tout autre joueur de la ligue. Le plus récent a porté ses fruits, Joselu rentrant chez lui contre le Real Valladolid dimanche.

Calendrier (toutes les heures GMT)

Mardi

Séville contre Valence (1700), Getafe contre Athletic Bilbao (1800), Atlético Madrid contre Rayo Vallecano (1900)

Mercredi

Real Valladolid contre Celta Vigo (1700), Cadix contre Real Betis (1700), Real Sociedad contre Real Mallorca (1800), Elche contre Real Madrid (1900)

Jeudi

Almeria contre Gérone (1700), Osasuna contre Espanyol (1800), Barcelone contre Villarreal (1900)

